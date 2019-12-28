Karşıyaka'da hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
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Karşıyaka'da hazırlıklar sürüyor

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında dördüncü sırada tamamlayan Karşıyaka ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında tüm hızıyla sürdürüyor.

Karşıyaka'da hazırlıklar sürüyor, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında dördüncü sırada tamamlayan Karşıyaka ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında tüm hızıyla sürdürüyor.

Yeşil-kırmızılı kulüpte Futbol Şubesi Başkanı İbrahim Palaoğlu ve şube yöneticileri kampı ziyaret etti. Teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen yöneticiler iki gün takımla birlikte kaldı. Zorlu ikinci yarı öncesi takımın çok iyi hazırlandığını belirten İbrahim Palaoğlu, "Yaptıkları yorucu idmanlara rağmen ekibimizin moral ve motivasyonu üst seviyede. Yapılan kondisyon idmanlarının ikinci yarı bize artı olarak dönüş yapacağından eminiz. Teknik heyetimiz futbolcuların çalışmasından çok memnun. İkinci yarı öncesi takım içinde forma rekabetinin en üst seviye olacağını belirttiler. İlk yarı fazla süre alamayan ve altyapıdan gelen oyuncularımızın form grafiğinin yükselmesi de bizi memnun etti" dedi.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:26 Kaynak: DHA
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