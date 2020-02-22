Karşıyaka'da hedef 5'te 5! Rakip Esenler Erokspor... - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka'da hedef 5'te 5! Rakip Esenler Erokspor... - Son Dakika Spor

Karşıyaka'da hedef 5'te 5! Rakip Esenler Erokspor...

7 saat önce

Atatürk Stadı'nda 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Metehan Alpat yönetecek.

Karşıyaka'da hedef 5'te 5! Rakip Esenler Erokspor..., System.String[]

Atatürk Stadı'nda 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Metehan Alpat yönetecek.


Kaf-Kaf'ta sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, bilet fiyatları 5 TL olarak belirlendi.


Son 4 maçta kalitelerini ortaya koyduklarını belirten teknik direktör Soner Tolungüç, "Geçtiğimiz son 4 hafta düşündüklerimizi sahaya yansıttık. Oyuncularımız istediklerimiz karşısında bize çok önemli geri bildirimler yapıyor. Bu bizim için çok önemli. Kadro içindeki derinliği yakaladık. Forma rekabeti arttı. Kim oynarsa oynasın hepsine güvenimiz tam" dedi.


Karşıyaka'nın muhtemel 11'i; "Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Onur, Fatih, Mustafa Aşan, Doğukan, Barış, Özgür, Hakan Kuş."


Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, "BJK-TS" ve "FB-GS" maçlarını değerlendirdi! İddaa kuponu paylaştı...


Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:01 
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