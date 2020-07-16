Karşıyaka'da heyecan dorukta - Son Dakika

Karşıyaka'da heyecan dorukta

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22 Temmuz'da Antalya'da Play-Off yarı final maçında Derince Belediyespor ile karşılaşacak Karşıyaka'da taraftarlar harekete geçti.

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22 Temmuz'da Antalya'da Play-Off yarı final maçında Derince Belediyespor ile karşılaşacak Karşıyaka'da taraftarlar harekete geçti. Antalya'da seyircisiz oynanacak maçlar öncesinde taraftarlar takımı ve ilçeyi havaya sokmak için semtin her yerini yeşil-kırmızıya boyamak için düğmeye bastı. Yeşil-kırmızılı taraftarların evlerini ve iş yerlerini bayraklarla donatacağı, Karşıyaka caddeleri ve sokaklarının da yeşil-kırmızıya bürüneceği ifade edildi.

Sosyal medya hesaplarından birlik ve beraberlik çağrısı yapan taraftarlar yayınladıkları ortak yazıda şu ifadeleri kullandı: "Önümüzde 2 tane maçımız var. Bu maçları kazanırsak bir üst lige çıkacağız. Bugün her şeye yeniden başlıyoruz. Bugünden itibaren bir semtin uyanışına tanıklık edeceğiz. Karşıyaka'da yaşayan, içinde Karşıyaka'yı yaşatan herkes, taraftar, işinsanı, eski yada yeni yöneticisi, başkanları, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, esnafları, müteahhitleri, anneler, babalar, kardeşlerimiz, gün birlik olma günü. Gün Karşıyakamıza destek olma günü. Her yeri yeşil-kırmızılı renklerle, bayraklarımızla donatılım. Sen de bayrağını balkonuna, dükkanına ve mahallene as. Armanın yanında olduğunu göster. Güzel günler yola çıktı, geliyor. Haydi Kaf-Kaf'ım biz inandık, siz de inanın. Verin bize güzel günleri."


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da heyecan dorukta - Son Dakika Spor
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