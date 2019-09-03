Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da İbrahim Palaoğlu dönemi
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Karşıyaka'da İbrahim Palaoğlu dönemi

2 saat önce

Geçen sezon futbolun patronu olan Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın Haziran ayında ana yönetimden 7 isimle birlikte istifa ettiği Karşıyaka'da kamp ve hazırlık döneminde 3 aydır yönetimi olmayan şubeye çözüm bulundu.

Karşıyaka'da İbrahim Palaoğlu dönemi, System.String[]

Geçen sezon futbolun patronu olan Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın Haziran ayında ana yönetimden 7 isimle birlikte istifa ettiği Karşıyaka'da kamp ve hazırlık döneminde 3 aydır yönetimi olmayan şubeye çözüm bulundu.


Yeşil-kırmızılı kulüpte daha önce futbol altyapıda başkanlık yaparak altyapı patentli mevcut kadroyu tanıyan Palaoğlu, ana yönetim dışından şube sorumluluğunu yürütecek. Başkan Turgay Büyükkarcı, futbol şubesini emanet etmek için yaz döneminde Azat Yeşil, Mustafa Özçakar, Ayhan Gültekin gibi eski yöneticilerle görüşmüştü.


BATTAL VE ONUR KULÜPSÜZ KALDI


Karşıyaka'da sözleşmesi geçen sezon içinde nisan ayında feshedilen Battal Demirbilek ve yaz döneminde yeni kontrat önerilmeyen Onur Kıntaş takım bulamadı. Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişen iki futbolcu dün sona eren transfer döneminde bir kulüple sözleşme imzalamadı. Onur, 2 hafta önce Gümüşhanespor'la anlaşmasına rağmen resmi sözleşme yapmadan ayrılmıştı.


Transfer yasaklı kulüpte Battal ve Onur'un kadrodan elenmesine tepki gösteren bazı taraftarların geçen sezon takıma Play-Off oynatan teknik direktör Mesut Toros'la arası açılmıştı. Taraftarlar, Battal ve Onur'a transferin son günü de geri dönüş için onay çıkmayınca Toros'a tepkilerini sürdürdü. Karşıyaka'da Tepecik maçında dizinden sakatlanan Mustafa Aşan'ın Kozanspor randevusuna yetişeceği öğrenildi.

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Karşıyaka, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:49 
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