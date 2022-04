Karşıyaka'da 'İfade Özgürlüğü' Paneli... Gazeteci Kabaş: Özgürlüğünüze Sahip Çıkın - Son Dakika

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle yargılanan ve bir süre tutuklu kalan gazeteci Sedef Kabaş, "Tek gücümüz sizsiniz; sizden aldığımız güçle, soru sormaya, söz söylemeye, eleştirmeye, yazmaya devam edebiliriz. O yüzden basın özgürlüğü, basın mensuplarının bireysel özgürlüğü değil aslında birebir halkın yöneticilere, güç sahiplerine; bizim üzerimizden hesap sorma, istediğini öğrenme özgürlüğüdür. Lütfen bu özgürlüğünüze sahip çıkınız" dedi.

İzmir'in Karşıyaka Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi'nin moderatörlüğünde "Türkiye'de İfade Özgürlüğü" paneli düzenlendi. Panelde Türkiye Gazeteciler Federasyonu Onursal Genel Başkanı, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ve Gazeteci, İletişim ve Siyaset Bilimci Dr. Sedef Kabaş konuşmacı olarak yer aldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka'nın ifade özgürlüğü konusunda çok duyarlı bir kent olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Böylesine değerli konukları ağırlamak bizi ne kadar sevindirse de bu panelin başlığı hepimizi o kadar düşündürmelidir. İnsanlığın geçirdiği bu aşamadan sonra, hele ki Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken biz hala 'ifade özgürlüğü'nü tartışıyor, ülkemizdeki vahim duruma dikkat çekmeye çalışıyorsak bu fotoğraftan sevinç duyamayız. Bunun nedenlerini, yaşananları ve çözümlerini yaşayanlardan, yazanlardan ve duruşlarıyla hepimize örnek olan çok değerli konuşmacılardan dinleyeceğiz. Umutlarımızı tazeleyecek, üstümüze düşen görevleri anımsayacak ve kararlılığımızı pekiştireceğiz. Karşıyaka ve onun belediyesi hayatın her alanında olduğu gibi, düşünce ve ifade özgürlüğü alanında da en üst düzeyde duyarlılığa sahiptir. Bunu her fırsatta dillendiriyor ve gösteriyoruz, bu duruşumuzdan da asla ödün vermeyeceğiz."

TÜRKİYE 180 ÜLKE ARASINDA 117. SIRADA!

Panelin moderatörlüğünü üstlenen İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise basın özgürlüğünün önemine dikkat çekerek, "Basın özgürlüğü her şeyden önce halkın, kamunun doğru ve gerçek haberi alabilmesinin yoludur. Türkiye; dünya basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 153, uluslararası hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke arasında 117, dünyada cezaevinde en çok tutuklu gazetecilerin olduğu ülkeler sıralamasında ise 6. sırada yer almaktadır. Bu durum demokrasi ile yönetilen hiçbir ülkede kabul edilemez. İşte bütün bunları irdeleyeceğiz" şeklinde konuştu.

SEDEF KABAŞ: "ÖZGÜRLÜĞE SAHİP ÇIKIN"

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle yargılanan ve bir süre tutuklu kalan gazeteci Sedef Kabaş, ifade özgürlüğünün sadece basının değil bir ülkede yaşayan tüm vatandaşların teminatı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"A'dan Z'ye doğduğunuz andan itibaren bütün yaşamınızın süreçlerine tahakkümcü, baskıcı, şekillendirici bir siyaset ile yaşamımızın mülki amirliğine soyunuyorlar. Gazetecilerin evine polis baskını yapılması, hapsedilmesini sıradan bir habermiş gibi algıladığımız andan itibaren zaten demokrasi savaşını kaybettik demektir. Biz aslında sizin gözünüzüz, görmeniz gereken şeyleri göstermeye çalışanız. Biz sizin kulağınızız, duymanız gereken şeyleri size anlatmaya çalışıyoruz. Biz sizin sözünüzüz, sizin itirazlarınızı, eleştirilerinizi sizin adınıza yapıyoruz. Aslında her şeyi sizin adınıza, halk adına yapıyoruz. Bizim tek gücümüz bu, başka bir gücümüz yok. Tek gücümüz sizsiniz; sizden aldığımız güçle, soru sormaya, söz söylemeye, eleştirmeye, yazmaya devam edebiliriz. O yüzden basın özgürlüğü, basın mensuplarının bireysel özgürlüğü değil aslında birebir halkın yöneticilere, güç sahiplerine; bizim üzerimizden hesap sorma, istediğini öğrenme özgürlüğüdür. Lütfen bu özgürlüğünüze sahip çıkınız."

SERTEL: "BUNLAR DA GEÇECEK"

Haksızlıklara karşı verilen mücadelenin çok kıymetli olduğunu dile getiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "AK Parti iktidarı Türkiye'de yoksulluğu, yasakları ve yolsuzluğu kaldıracağız diye geldi. Her şeyi yasakladılar, yasaklar hayatın her alanında var. Peki yolsuzluk kalktı mı? Türkiye'nin her yerinde yolsuzluk var. Yoksulluk kalkacak dediler, o da kalkmadı; 2002 yılında iktidara geldiklerinde 2 milyon 700 bin kişi sosyal yardımlardan yararlanırken şu an bu sayı 17 milyona çıkmış durumda. Türkiye'de yoksulluğu yöneten bir yapı var. Gazetecilik mesleğinin de gerçekten son derece kötü bir duruma düşürüldüğü bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye'de bu acı tabloya karşı bizim mücadelemiz son derece kıymetli ve Türkiye'yi kapsayacak şekilde büyüdü. Bunlar da geçiyor, geçecek. Kimse bizi yıldıramaz. Gidiyor gitmekte olan, geliyor gelmekte olan" dedi.

Panelde Türkiye'de demokrasi, insan hakları, insan olmanın erdemi ve basın özgürlüğü konuları masaya yatırıldı. Panelin son kısmında ise Türkiye'de medya sektörünün ve gazetecilik mesleğinin geleceği konuşuldu. Ardından konuşmacılar, izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay programın sonunda günün anısına konuşmacılara barışın ve kardeşliğin simgesi olan zeytin fidelerini takdim etti.