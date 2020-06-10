Karşıyaka'da ikinci dalga endişesi
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta antrenmanlara yeniden başlamadan önce yapılan koronavirüs testinde bir futbolcusunun sonuçlarının pozitif çıkmasının şaşkınlığını yaşayan Karşıyaka, virüsün takıma bulaşmasının korkusunu yaşıyor.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta antrenmanlara yeniden başlamadan önce yapılan koronavirüs testinde bir futbolcusunun sonuçlarının pozitif çıkmasının şaşkınlığını yaşayan Karşıyaka, virüsün takıma bulaşmasının korkusunu yaşıyor. Test sonucu pozitif çıkan futbolcunun takım pazartesi günü toplandığında ve test sonrasında futbolcu arkadaşlarıyla vakit geçirdiği öğrenildi. Salgın başladığından bu yana Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde çok sıkı tedbirler alan Karşıyaka, kamp merkezi, soyunma odaları ve ortak alanları tekrar dezenfekte edip vakit kaybetmeden gruplar halinde antremanlara başlayacak.Prosedür gereği takımda pozitif vaka çıktığı için bulaşma endişesine karşı tüm futbolcular ve teknik heyete önümüzdeki günlerde ikinci kez test uygulanacak. Testi pozitif çıkan genç futbolcunun Çiğli Bölge Hastanesi'nde alınan kan sonuçları ve akciğer filmi iyi çıktığı için hastaneye yatırılmayıp 14 gün evde karantinaya alındığı, 5 gün boyunca sabah ve akşam ilaç tedavisi göreceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:01 Kaynak: DHA
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