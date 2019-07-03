Karşıyaka'da ikinci transfer Morgan
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TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde antrenörlük görevine, 3 yıllık ayrılığın ardından, takıma 3 tarihi kupa kazandıran A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı getiren Pınar Karşıyaka, transferde gaza bastı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:26 Kaynak: DHA
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde antrenörlük görevine, 3 yıllık ayrılığın ardından, takıma 3 tarihi kupa kazandıran A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı getiren Pınar Karşıyaka, transferde gaza bastı. İlk imzayı İtalya'da forma giyen ABD'li şutör guard Brandon Triche'a attıran Pınar Karşıyaka, Banvit'ten ayrılan Jordan Morgan'la da kesin olarak anlaştı. Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapabilen 28 yaşında, 2.04 boyundaki Morgan, geçen sezon Banvit'te ligde 13.6 sayı, 7.5 ribaund, 1.5 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 15 sayı, 7.6 ribaund, 1.1 asist ortalamalarını tutturdu. Pınar Karşıyaka, Triche ve Morgan transferlerinin ardından, geçen sezonki kadrodan Sek Henry ve Assem Marei'yle yeniden anlaşmama kararı aldı. Daha önce yabancılardan Walker ve Evans'la yollarını ayıran Karşıyaka, yeni sezon öncesi yabancılarını tamamen, yerli kadrosunu da çok büyük oranda değiştirecek.
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