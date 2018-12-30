Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da İlk Etap Bitti

Karşıyaka'da İlk Etap Bitti

29 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının hazırlıklarını geçen haftadan bu yana Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde kamp yaparak sürdüren Karşıyaka, ilk etabı tamamlayıp izne çıktı.

Karşıyaka'da İlk Etap Bitti, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının hazırlıklarını geçen haftadan bu yana Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde kamp yaparak sürdüren Karşıyaka, ilk etabı tamamlayıp izne çıktı.

Yeşil-kırmızılılarda başkan vekili Gökhan Şensan, yöneticilerden Hakan Çeliker, Ziyanur Hasbay, Cafer Aralı, Ahmet Yimsek ve Cenk Karslı, son çalışmayı izleyip futbolcular ve tesis çalışanlarının yeni yılını kutladı. Karşıyaka, 2 günlük iznin ardından 2 Ocak'ta tesislerinde yeniden toplanacak. İzmir temilcisi, 20 Ocak'ta başlayacak lig maratonu öncesi Tire'de Tire 1922'yle hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:11 Kaynak: DHA

Selçuk Yaşar, Çiğli, Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor
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