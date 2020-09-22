Karşıyaka'da İlyas'tan müthiş dönüş

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona Isparta 32 Spor deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetle başlayan Karşıyaka'da 21 yaşındaki sağ bek İlyas, sahalara müthiş bir dönüş yaptı. Yeşil-kırmızılılarda altyapıdan 2018 yılında profesyonel olup o sezon 2'nci Lig'de 2, 2018-2019'da 3'üncü Lig'de 4'ü ilk 11'de 14 maçta görev yapan genç futbolcu, geçen yıl ekim ayında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Kariyerinin baharında çapraz bağları koparak ameliyat olan İlyas, sezon boyunca hiçbir maçta forma giyemedi.

İyileşip takıma dönen genç futbolcu, defansın sağında görev yapıp sözleşmelerini geç yenileyen Anıl, Mustafa Değirmenci ve Fatih'in tam hazır durumda olmamasıyla bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Daha önce en son 4 Mayıs 2019'daki Elaziz Belediyespor maçında forma giyen, 1.5 yıllık aradan sonra ilk hafta 11'de sahaya çıkan İlyas, defansta kusursuz performans sergileyip galibiyete katkı yaptı. İlyas'ın performansı teknik direktör Soner Tolungüç'ü de oldukça mutlu etti.