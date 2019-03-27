Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da İlyas ve Burak Formayı Kaptı

Karşıyaka'da İlyas ve Burak Formayı Kaptı

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta altyapı patentli kadrosuyla Play-Off yarışına ortak olan Karşıyaka'da gençlerden İlyas ve Burak, ilk 11'de formayı kaptı.

Karşıyaka'da İlyas ve Burak Formayı Kaptı, System.String[]


TFF 3. Lig 2. Grup'ta altyapı patentli kadrosuyla Play-Off yarışına ortak olan Karşıyaka'da gençlerden İlyas ve Burak, ilk 11'de formayı kaptı. Bu sezon Doğukan, Erdoğan, Özgür, Cihan ve Görkem'in sürekli şans bulmaya başladığı yeşil-kırmızılılarda sakatlık ve cezaların çokluğuyla Osmaniyespor deplasmanında ilk kez 11'de forma giyen 20 yaşındaki İlyas, bir daha formayı çıkarmadı. 

Genç futbolcu son 3 maçta ilk 11'de oynadı. Osmaniyespor karşısında ilk kez 10 dakika süre alan 19 yaşındaki Burak da fırsatı iyi değerlendirdi. Burak, son Ofspor ve Pazarspor sınavlarında ilk 11'de oynadı. Kadronun yeni süre almaya başlayan isimlerinin katkısıyla teknik direktör Mesut Toros'un elindeki alternatifler de çoğaldı. Kaf-Kaf, 3 Nisan'daki Bergama Belediye maçı öncesi Çeşme'de kamp yapacak.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:48 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor
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