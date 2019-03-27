Karşıyaka'da İlyas ve Burak Formayı Kaptı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta altyapı patentli kadrosuyla Play-Off yarışına ortak olan Karşıyaka'da gençlerden İlyas ve Burak, ilk 11'de formayı kaptı.





TFF 3. Lig 2. Grup'ta altyapı patentli kadrosuyla Play-Off yarışına ortak olan Karşıyaka'da gençlerden İlyas ve Burak, ilk 11'de formayı kaptı. Bu sezon Doğukan, Erdoğan, Özgür, Cihan ve Görkem'in sürekli şans bulmaya başladığı yeşil-kırmızılılarda sakatlık ve cezaların çokluğuyla Osmaniyespor deplasmanında ilk kez 11'de forma giyen 20 yaşındaki İlyas, bir daha formayı çıkarmadı.



Genç futbolcu son 3 maçta ilk 11'de oynadı. Osmaniyespor karşısında ilk kez 10 dakika süre alan 19 yaşındaki Burak da fırsatı iyi değerlendirdi. Burak, son Ofspor ve Pazarspor sınavlarında ilk 11'de oynadı. Kadronun yeni süre almaya başlayan isimlerinin katkısıyla teknik direktör Mesut Toros'un elindeki alternatifler de çoğaldı. Kaf-Kaf, 3 Nisan'daki Bergama Belediye maçı öncesi Çeşme'de kamp yapacak.



- İzmir

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kevin Campbell'dan Cenk Tosun'a: Daha Üst Düzey Bir Forvet Gerekiyor

Quaresma Beşiktaş'a Veda Ediyor, Yeni Rotası Porto

Model Demet Şener, Basketbolcu Cenk Küpeli ile Aşk Yaşamaya Başladı

Fenerbahçe'nin Rakibi Olipia Milano