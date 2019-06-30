Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da imzalar başlıyor
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Karşıyaka'da imzalar başlıyor

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig'de teknik direktör Mesut Toros'la sözleşme yenileyen Karşıyaka, bu hafta içinde iç transferde imzalara başlayacak.

Karşıyaka'da imzalar başlıyor, System.String[]
TFF 3'üncü Lig'de teknik direktör Mesut Toros'la sözleşme yenileyen Karşıyaka, bu hafta içinde iç transferde imzalara başlayacak.
Yeşil-kırmızılı ekip yarın Mustafa Aşan'la masaya oturup ilk imzayı takım kaptanına attıracak. Bedelli askerlik görevini tamamlayan Mustafa, dün İzmir'e döndü. Kaf-Kaf, Mustafa Aşan'dan sonra Hakan Kuş, Arif ve Onur'la da sözleşme yenilemeyi planlıyor. Geçen sezon sonunda altyapıdan 5 genç futbolcuyla takviye ettiği kadrodan fire vermek istemeyen transfer yasaklısı Karşıyaka, yeni sezon öncesi antrenmanlara 9 Temmuz'da başlayacak.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:01 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Mesut Toros, Karşıyaka, Spor
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