Karşıyaka'da imzalar başlıyor
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig'de teknik direktör Mesut Toros'la sözleşme yenileyen Karşıyaka, bu hafta içinde iç transferde imzalara başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:01 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig'de teknik direktör Mesut Toros
'la sözleşme yenileyen Karşıyaka
, bu hafta içinde iç transferde imzalara başlayacak.
Yeşil-kırmızılı ekip yarın Mustafa Aşan
'la masaya oturup ilk imzayı takım kaptanına attıracak. Bedelli askerlik görevini tamamlayan Mustafa, dün İzmir
'e döndü. Kaf-Kaf, Mustafa Aşan'dan sonra Hakan Kuş, Arif ve Onur'la da sözleşme yenilemeyi planlıyor. Geçen sezon sonunda altyapıdan 5 genç futbolcuyla takviye ettiği kadrodan fire vermek istemeyen transfer yasaklısı Karşıyaka, yeni sezon öncesi antrenmanlara 9 Temmuz'da başlayacak.
- İzmir
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