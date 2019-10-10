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Karşıyaka'da işler yolunda

44 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta takıma geçen yıl Play-Off oynatan Mesut Toros yönetiminde sezona 3 maçta 1 puanla düşme hattında başlayan Karşıyaka, Soner Tolungüç'ün teknik direktörlüğü devralmasıyla çıkışa geçti.

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta takıma geçen yıl Play-Off oynatan Mesut Toros yönetiminde sezona 3 maçta 1 puanla düşme hattında başlayan Karşıyaka, Soner Tolungüç'ün teknik direktörlüğü devralmasıyla çıkışa geçti. Kaf-Kaf, 2.5 yıllık ayrılığın ardından yuvaya dönen Tolungüç yönetiminde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplarken kalesinde gol dahi görmedi. Son 3 maçta yaptığı çıkışla 6 haftada 8 puana ulaşan Karşıyaka, Play-Off yarışına ortak oldu. Üst üste iyi sonuçlarla taraftarla yeniden tek vücut olan, kolej takımı havasını tekrar yakalayan yeşil-kırmızılı futbolcular, 2-0 kazanılan son Kemerspor 2003 maçının ardından soyunma odasında teknik direktör Soner Tolungüç'ü havalara attı.

"SON 3 MAÇTA POZİSYON VERMEDİK"

Gün geçtikçe kendilerini geliştirdiklerini söyleyen Soner Tolungüç, "Rakipleri iyi analiz ediyoruz. Son 3 maçta rakiplere pozisyon vermedik. Oyuncularım taktik antrenmanlarda onlardan istediklerimi çok iyi uyguluyor. Çok gayretliler. Takım oyunu oynayıp kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıttığımızda, maç içindeki taktik değişikliklerini iyi uyguladığımızda sonuç alıyoruz. Ancak şu an kapasitemizin yüzde 65-70'ini sahaya yansıtıyoruz. Bu takım gün geçtikçe daha iyi olacak. Maç oynadıkça futbolumuz daha da olgunlaşacak" diye konuştu.

Yeşil-kırmızılılarda Arif'in cezası biterken Kemerspor maçında sakatlanıp sahayı sedyeyle terkeden Harun'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇİLİNGİR DOĞUKAN

Karşıyaka'nın 20 yaşındaki yıldız adayı Doğukan İnci, iç sahadaki son iki maçta attığı gollerle rakiplerin kilidini açan isim oldu. Geçen sezonu 6 golle geçen Doğukan, bu sezon ilk golünü önceki hafta 1877 Alemdağspor'a attı. Doğukan'ın golüyle maçı 1-0 kazanıp ligdeki ilk galibiyetini alan Kaf-Kaf, Kemerspor 2003 karşısında da genç hücumcusuyla güldü. Doğukan, maçın 27. dakikasında rakip futbolcunun ayağından kapıp attığı golle takımını öne geçirip galibiyetin kapısını araladı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mesut Toros, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:18 Kaynak: DHA
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