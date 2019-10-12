Karşıyaka'da kadın ve aileye özel müdürlük

Karşıyaka Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumunda gündeme gelen önerge oy birliği ile kabul edilirken, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Çok önemli bir karar aldığımıza inanıyorum. Destekleyen herkese teşekkür ederim" dedi.

TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMİ

Ayrıca, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde "Toplumsal Eşitlik Birimi" kurulması da oy birliği ile kararlaştırıldı. Avrupa Birliği ile ortak projeler yürütmek ve hibe imkanlarından yararlanmak amacıyla kurulan birimin, dezavantajlı kişi ve grupların toplumdaki yerini güçlendirmeye yönelik hizmetler üreteceği belirtildi.

KADIN NÜFUSU DAHA FAZLA

Toplantıda söz alan Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Murat Aydın "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurulması, Meclisimiz ve Belediyemiz adına önemli bir adım. Karşıyaka'nın kadın - erkek nüfus dağılımına baktığımız zaman, yaklaşık yüzde 52'ye 48'lik oranla, kadın nüfusunun daha fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Müdürlüğümüz, kadın ve aileyle ilgili hizmetlerin doğrudan düzenlenmesi ve koordine edilmesi bakımından fayda ve gelişim sağlayacak. Toplumsal Eşitlik Birimi ile birlikte değerlendirildiğinde de Belediyemizin kadın hakları ve toplumsal eşitlik konusuna bakış açısını daha net bir şekilde ortaya koymuş, bu alanlarda verilen mücadelede öne çıkan bir kurum olduğumuzu göstermiş olacağız" dedi.