Karşıyaka'da Kampanya Tam Gaz
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının ilk maçında pazar günü Van Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Karşıyaka'da yönetimin başlattığı hatıra bileti kampanyası sürüyor.
TFF
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının ilk maçında pazar günü Van Büyükşehir Belediyespor
'u konuk edecek Karşıyaka
'da yönetimin başlattığı hatıra bileti kampanyası sürüyor.
Yaklaşık 1 aylık süreçte 8 bini aşkın toplu bilet sözü alan yeşil-kırmızılılarda taraftar gruplarından 1912 Curva da 300 adet bilet satın aldı. Grup adına Seyhan
Akıncı, hatıra biletlerini Çiğli Selçuk Yaşar
Tesisleri'nde teslim aldı. Karşıyaka, takıma destek olmak için yapılan kampanyanın startını 15 bin adet bilet hedefiyle vermişti. İkinci yarıya iyi başlamak isteyen Karşıyaka'da kritik Van maçı öncesi sarı kart cezalısı Battal dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Hafif sakatlıkları bulunan Mustafa Aşan
, Hakan ve Metin'in sahadaki yerlerini alacakları bildirildi.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:52 Kaynak: DHA
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