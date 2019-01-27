Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Kamyonet Yangını

Karşıyaka'da Kamyonet Yangını

41 dakika önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hareket halinde alev alan kamyonette maddi hasar oluştu.

Karşıyaka'da Kamyonet Yangını, System.String[]
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hareket halinde alev alan kamyonette maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 35 AG 9553 plakalı kamyonet çevre yolunda hareket halinde iken ön kısmından duman çıktı.

Alev alan kamyonetini durduran M.A. durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen ve kullanılamaz hale gelen kamyonet, daha sonra çekici yardımıyla götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:57 Kaynak: AA

İzmir, Karşıyaka, Güncel
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