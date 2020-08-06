Karşıyaka'da kaptan Mustafa Aşan'a teklif yağmuru!

Gelecek sezon TFF 3'üncü Lig'de yer alacak Karşıyaka'nın kadrosunda, altyapıdan yetişmeyen tek oyuncu olan tecrübeli futbolcu için Azerbaycan ve Katar takımlarının yanı sıra 2'nci Lig ekiplerinin de transfer için nabız yokladığı bildirildi.

Yeşil-kırmızılı kulüpte uzun yıllardır görev yapan ve taraftarların çok sevdiği Mustafa Aşan'ın önümüzdeki günlerde İzmir'e gelerek kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı ile görüşme yapacağı bildirildi.

Diyarbakır'da ailesinin yanında olan Mustafa Aşan'ın önceliğinin takım kaptanlığını yaptığı Karşıyaka olduğu, başkan Büyükkarcı ile masaya oturmadan kendisine gelen teklifleri değerlendirmeyeceği öğrenildi.

Yeşil-kırmızılı kulüpte 2016'dan beri kesintisiz forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Karşıyaka formasıyla toplam 161 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu, Karşıyakada 4 kez rakip fileleri havalandırırken 3 golün pasını verdi.