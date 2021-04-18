Karşıyaka'da kaptan sevinci

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Şile Yıldızspor galibiyetiyle son 3 haftaya Play-Off hattının 3 puan gerisinde girip umut tazeleyen Karşıyaka'ya takım kaptanı Mustafa Aşan'dan da müjdeli haber geldi.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Şile Yıldızspor galibiyetiyle son 3 haftaya Play-Off hattının 3 puan gerisinde girip umut tazeleyen Karşıyaka'ya takım kaptanı Mustafa Aşan'dan da müjdeli haber geldi. Şile karşılaşmasının ilk yarısında arka adalesinden sakatlanıp topallayarak oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli futbolcunun MR'ında yırtığa rastlanmadı. Takımdan ayrı düz koşu yapan Mustafa Aşan'ın çarşamba günü oynanacak Altındağspor deplasmanına yetişeceği öğrenildi. Takımın en tecrübeli ismi olan 32 yaşındaki kaptan, bu sezon ilk 11'de 26 maçta forma giyerek 1 gol attı. Kaf-Kaf'ta Doğukan ise menisküs sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı.

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