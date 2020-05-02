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Karşıyaka'da kaptanın büyük sevinci
6 saat önce
TFF 3. Lig ekiplerinden Karşışyaka'da 6 yıldır kadronun vazgeçilmezi olan takım kaptanı Mustafa Aşan, ikinci kez babalık sevinci yaşadı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Karşışyaka'da 6 yıldır kadronun vazgeçilmezi olan takım kaptanı Mustafa Aşan, ikinci kez babalık sevinci yaşadı. Mustafa'nın eşi Serpil Aşan, memleketleri Diyarbakır'da Aren adını verdikleri erkek bebek dünyaya getirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen arada ailesiyle birlikte Diyarbakır'da bulunan Mustafa Aşan, büyükşehirler arası seyahat kısıtlaması yüzünden İzmir'e valilikten izin alıp takım halinde antrenmanlar başladıktan sonra dönecek. Geçen hafta 5'erli gruplar halinde antrenmanların startını veren Karşıkaya, yeni haftada takım halinde sahaya inmeyi planlıyor. Virüs önlemleri kapsamında yeniden dezenfekte edilecek Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde 1 aylık erzak stoğu yaparak kampa girmeyi planlayan yeşil-kırmızılılar, kamp boyunca takım çalışanları ve aşçılar dışında dışarıdan kimseyi tesise almayacak. Karşıyaka takım antrenmanlarına başlamadan önce koronavirüs testinden de geçecek.
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 01:07 Kaynak: DHA
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