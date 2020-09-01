Karşıyaka'da kaptanın güveni tam

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka'da, kadroda altyapı patentli olmayan tek futbolcu olan takım kaptanı Mustafa Aşan yeni sezon öncesi umutlu. Kaf-Kaf'da 7'nci sezonunu geçirmeye hazırlanan, son iki yılda Play-Off'ta yarı final ve final oynama başarısını gösterdiklerini hatırlatan tecrübeli orta saha oyuncusu, "Bu sezon da hedefimiz bir üst lige çıkmak. Bunu şampiyon olarak başarmak için ter dökeceğiz. Altyapımızdan gelen yeni arkadaşlarımız dışında ekip içinde artık kimse tecrübesiz değil. Bu ligde üçüncü sezonumuz ve artık yükseliş vakti geldi" diye konuştu.

