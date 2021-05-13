Karşıyaka'da Karace kolları sıvadı - Son Dakika

Karşıyaka'da Karace kolları sıvadı

13.05.2021 13:45
Karşıyaka'da Karace kolları sıvadı, System.String[]

Futbolda transfer yasağı ve altyapıdan oyuncuların kaldığı kadrosuyla 3'üncü Lig'de üst üste 4'üncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Karşıyaka'da eski başkanlardan Cenk Karace, şubeyi Karşıyakalıların kurucusu olmasının planlandığı bir formülle şirketleştirmek için hazırlık yapıyor.

Futbolda transfer yasağı ve altyapıdan oyuncuların kaldığı kadrosuyla 3'üncü Lig'de üst üste 4'üncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Karşıyaka'da eski başkanlardan Cenk Karace, şubeyi Karşıyakalıların kurucusu olmasının planlandığı bir formülle şirketleştirmek için hazırlık yapıyor. 3.5 yıldır seçimli kongre yapmayan yeşil-kırmızılılarda geçen sene koronavirüs pandemisi gerekçesiyle ertelenen genel kurulun tarihi henüz belirlenmezken, kulüpte 2001-2004 arasında başkanlığı yürütüp takımı 2003'te 1'inci Lig'e çıkartarak camiaya futbolda şampiyonluk yaşatan son başkan olan Karace, kurtuluş için formül geliştirdi.

Bir süredir camianın ileri gelen isimleriyle birlikte görüşmeler yürüten Cenk Karace, "Futbol için mevcut modelin sağlıklı olmadığı çok net ortada. Liglerde 4'üncü kategoride yer alıyoruz. Transfer yasağımız var. Bu borçla futbolda başarının gelmeyeceği açık. Futbol özelinde şirketleşmeye gitmeliyiz. İzmir'de Göztepe ve Altınordu gibi şirketleşen kulüplerin doğru modeli uyguladığı ortaya çıktı. Yıllarca yöneticiler Karşıyaka'yı finanse etmeye çalıştı ancak bu profesyonel bir iş olmalı. Biz ilk etapta 15-20 arkadaş futbol şubesini şirketleştirip finanse etmeye hazırız. Karşıyakalıların yönetimde pay sahibi olacağı bu yapıdan her Karşıyakalı katılıp hisse alabilir, söz sahibi olabilir" dedi.

"KISA SÜREDE KURTULUR"Şirketleşme çalışmalarını camia büyükleriyle de paylaşıp destek aldıklarını belirten Cenk Karace, "Bu yapıyla futbol şubesinin borçları temizlenecek. Transfer yasağı kalkacak. Karşıyaka'nın önü açılacak. Kulüp birkaç yıl içinde hızlı bir şekilde çok iyi yerlere gelecek. Yine yönetimdekiler ve hissedarların hepsi Karşıyakalı olacak ama dernek değil iş gibi görülecek. Basketbolda da sponsor Yaşar Holding öncülüğünde aynı yol izlenebilir. Biz hazırız. Bunun için genel kurul kararının alınması, ilk genel kurulda şirketleşme kararının çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı."BÜYÜKKARCI'YLA BU NEDENLE KOPTUK"Karşıyaka'da mevcut Başkan Turgay Büyükkarcı'nın göreve seçildiği 20 Ocak 2018'deki son seçimli kongrede 2'nci başkan olarak yönetime girip ardından istifa eden Cenk Karace, ayrılık kararında şirketleşme konusunda Büyükkarcı'yla fikir ayrılığı yaşamasının etken olduğunu açıkladı. "Beni şirketleşmenin başında olmam için yönetime davet etti" diyen Karace, "Yönetime bu proje için girdim. Karşıyaka'nın kurtuluşunun Karşıyakalıların kuracağı şirketle olacağına inanıyorum. Ancak o dönem komiteler açıklandığında şirketleşme komitesinde bile olmadığımı gördüm" dedi.Başkan Büyükkarcı'yı bu nedenle aradığında telefonu bir bahaneyle kapattığını, ardından 7-8 kez aramasına rağmen cevap vermediğini belirten Cenk Karace, "Ben de bunun üzerine istifa ettim. Aradan 3.5 yıl geçti. Futbolda uygulanan modelin başarı getirmediği görüldü. Mevcut oyuncu grubu yaşlanıyor. Altyapıdan da gelecek çok parlak bir oyuncu grubu da yok. Bir an önce güçlü bir şekilde yeni yapılanmaya gitmeliyiz. Bunun için bizim kaynağımız hazır" şeklinde konuştu.

Karşıyaka'da Karace kolları sıvadı

Karşıyaka, Transfer, Kongre, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Karace kolları sıvadı - Son Dakika Spor


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