Karşıyaka'da Karace sesleri
ING Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde sezonu tamamlayıp TFF 3'üncü Lig'de koronavirüs salgınıyla duran sezonla ilgili alınacak son kararı bekleyen Karşıyaka'da, önümüzdeki aylarda yapılacak olağan kongre öncesi kulisler hareketlendi.
ING Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde sezonu tamamlayıp TFF 3'üncü Lig'de koronavirüs salgınıyla duran sezonla ilgili alınacak son kararı bekleyen Karşıyaka'da, önümüzdeki aylarda yapılacak olağan kongre öncesi kulisler hareketlendi. Ocak 2018'den beri 2.5 yıldır başkanlığı yürüten Turgay Büyükkarcı salgın nedeniyle yaz sonuna ertelenen genel kurulda yeniden aday olmaya hazırlanırken camia içinden eski başkanlardan Cenk Karace'ye de adaylık baskısı yapılıyor.
Kulüpte 2001-2004 yılları arasında başkanlığı yürüterek futbol takımını 2003'te 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e taşıyan başkan olan Karace'nin adaylık düşüncesi olmadığı öğrenildi. Geçen ay yaptığı Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı hedef alan sert açıklamalar nedeniyle Büyükkarcı'yla köprüleri atan Karşıyaka Belediyesi'nin, Karace aday olduğu takdirde kendisine destek vermeye hazır olduğu iddia edildi. Mevcut yönetimin ilk seçildiği dönem yönetimde sportif işlerden sorumlu asbaşkan olan Cenk Karace, ardından Başkan Büyükkarcı'yla fikir ayrılığına düşüp istifa etmişti. Sonraki dönemde üst üste istifalarla sarsılan Kaf-Kaf kongre yapmayıp yönetimi dışarıdan takviye etmişti.
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:22 Kaynak: DHA
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