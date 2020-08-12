Karşıyaka'da Karas çatlağı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da basketbol şube başkanlığı görevine Ahmet Eriş'in yerine Dr. Cem Karas'ın getirilmesi tartışma yarattı. Taraftarlar, Fenerbahçe taraftarı olan Karas'ın daha önce sosyal medyada sarı-lacivertli takımın maçlarında ve ofisinde kulübün forma, şapka ve bayrağıyla çektirdiği fotoğrafları paylaşmasına büyük tepki gösterdi. Karas'ın Fenerbahçe tişört ve şapkasıyla fotoğrafını paylaşan taraftarlar, Karşıyaka'da bir şube başkanının farklı bir takım taraftarı arasından seçilemeyeceğini belirterek Başkan Turgay Büyükkarcı'dan kararından vazgeçmesini istedi. Yüzlerce taraftar, Büyükkarcı'ya şube başkanının değişmesi çağrısı yaptı.

Bazı taraftarlar ise son aylarda Karşıyaka Belediyesi'yle yaşadığı tartışmalar ve futbol takımına Play-Off finali oynatan teknik direktör Soner Tolungüç'le yolların ayrılması nedeniyle de tepkili oldukları Başkan Turgay Büyükkarcı'nın Galatasaray formalı fotoğrafını Cem Karas'ın Fenerbahçe maçındaki fotoğrafıyla birlikte paylaşıp isyanlarını sürdürdü. Kulüpte önceki yıllarda ve geçen sezon da ana yönetim dışından basketbol şubede yöneticilik yapan Cem Karas ise taraftara destek çağrısı yaptı. Karas, sosyal medyada, "Sonuna kadar Karşıyakalıyım. Şeffaf olarak, sadece manevi duygularla camiamıza hizmet etmek, kimseyle kavga etmeden, birlik beraberlik içinde, belediye başkanımızdan taraftarımıza kenetlenerek görev yapmak istiyorum. Lütfen kargaşa değil destek verin. Bekleyin ve görün" açıklamasını yaptı.