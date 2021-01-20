Karşıyaka'da kentsel dönüşüm çalışması için imar belgesi verilmediği iddiası - Son Dakika

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Emlak Bankası konutlarında ikamet eden bir grup, basın açıklaması yaparak ilçe belediyesinin kentsel dönüşüm için kendilerine imar durum belgesi vermediğini savundu.

Atakent Mahallesinde bulunan konutların önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan Nevzat Özkılıç, Karşıyaka Belediyesinden 47 yıllık binaların yenilenmesi ve kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi için imar durum belgesi istediklerini ifade etti.

Özkılıç kendilerine "Başkanlık makamının talimatıyla plan notu hazırlanmaktadır ve kentsel dönüşüm çalışmaları durdurulmuştur" şeklinde dönüş yapıldığını ve imar durum belgesi verilmediğini öne sürdü.

Emlak Bankası konutlarının 1976-1980 arasında inşa edildiğini ifade eden Özkılıç, şunları kaydetti:

"07.03. 1984 Bostanlı Uygulama İmar Planı notlarına istinaden Emlak Bankası konutlarının 0.40 imar büyüme hakkı bulunmaktadır. Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz yıl mevcut haklarımızı elimizden almak üzere plan notlarında değişikliğe gitmiş 0.40 büyüme hakkımızı kullanacak şekilde kentsel dönüşüm taleplerimizi onaylamamış ve imar durum belgesi vermemiştir.

Hem Hüseyin Mutlu Akpınar hem de mevcut başkan Cemil Tugay döneminde aynı ada üzerinde bulunan binalara büyüme hakkı tanınarak kentsel dönüşüm izni verildi. Büyüme hakkımızın belediye tarafından elimizden alınması durumunda kentsel dönüşüme gitmek mecburiyetinde kalacak bina sahiplerinin daire başı 400 ile 500 bin lira arasında maliyet üstlenmesi gerekecektir. Büyük oranda emekli ve sabit gelirli kişilerden oluşan kat maliklerinin bu bedelleri ödeme imkanı bulamayacağı aşikardır. Emlak Bankası konutlarında ikamet eden binlerce insan olduğu göz önüne alındığında olası bir depremde yaşanacak can ve mal kayıplarının sorumlusu, Karşıyaka ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olacaktır. Ortak akılla çözüm bekliyoruz. "

Özkılıç 11 ay boyunca gerekli bütün görüşmeleri yaptıklarını ancak belediye başkanının kendilerine "mahkemeye gidin" çağrısında bulunduğunu iddia etti.