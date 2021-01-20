Karşıyaka'da kentsel dönüşüm çalışması için imar belgesi verilmediği iddiası - Son Dakika

Karşıyaka'da kentsel dönüşüm çalışması için imar belgesi verilmediği iddiası

20.01.2021 13:59
Karşıyaka'da kentsel dönüşüm çalışması için imar belgesi verilmediği iddiası, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Emlak Bankası konutlarında ikamet eden bir grup, basın açıklaması yaparak ilçe belediyesinin kentsel dönüşüm için kendilerine imar durum belgesi vermediğini savundu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Emlak Bankası konutlarında ikamet eden bir grup, basın açıklaması yaparak ilçe belediyesinin kentsel dönüşüm için kendilerine imar durum belgesi vermediğini savundu.

Atakent Mahallesinde bulunan konutların önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan Nevzat Özkılıç, Karşıyaka Belediyesinden 47 yıllık binaların yenilenmesi ve kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi için imar durum belgesi istediklerini ifade etti.

Özkılıç kendilerine "Başkanlık makamının talimatıyla plan notu hazırlanmaktadır ve kentsel dönüşüm çalışmaları durdurulmuştur" şeklinde dönüş yapıldığını ve imar durum belgesi verilmediğini öne sürdü.

Emlak Bankası konutlarının 1976-1980 arasında inşa edildiğini ifade eden Özkılıç, şunları kaydetti:

"07.03. 1984 Bostanlı Uygulama İmar Planı notlarına istinaden Emlak Bankası konutlarının 0.40 imar büyüme hakkı bulunmaktadır. Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz yıl mevcut haklarımızı elimizden almak üzere plan notlarında değişikliğe gitmiş 0.40 büyüme hakkımızı kullanacak şekilde kentsel dönüşüm taleplerimizi onaylamamış ve imar durum belgesi vermemiştir.

Hem Hüseyin Mutlu Akpınar hem de mevcut başkan Cemil Tugay döneminde aynı ada üzerinde bulunan binalara büyüme hakkı tanınarak kentsel dönüşüm izni verildi. Büyüme hakkımızın belediye tarafından elimizden alınması durumunda kentsel dönüşüme gitmek mecburiyetinde kalacak bina sahiplerinin daire başı 400 ile 500 bin lira arasında maliyet üstlenmesi gerekecektir. Büyük oranda emekli ve sabit gelirli kişilerden oluşan kat maliklerinin bu bedelleri ödeme imkanı bulamayacağı aşikardır. Emlak Bankası konutlarında ikamet eden binlerce insan olduğu göz önüne alındığında olası bir depremde yaşanacak can ve mal kayıplarının sorumlusu, Karşıyaka ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olacaktır. Ortak akılla çözüm bekliyoruz. "

Özkılıç 11 ay boyunca gerekli bütün görüşmeleri yaptıklarını ancak belediye başkanının kendilerine "mahkemeye gidin" çağrısında bulunduğunu iddia etti.

Emlak Bankası, Karşıyaka, İzmir, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da kentsel dönüşüm çalışması için imar belgesi verilmediği iddiası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti ATM'lerden paralarını, boyu iki buçuk metreyi aşan karın üstüne oturarak çekiyorlar Son Dakika! Futbolseverlerin dört gözle beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin günü belli oldu Cinsel istismarda bulunduğu kız çocuğunun ailesine tazminat davası açtı ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Dünya aşı bulamazken Avrupa israf ediyor: 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca aşı çöpe gitti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gidişata göre 15 Şubat'ta okulların açılması yönünde kararlılığımız var Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gidişata göre 15 Şubat'ta okulların açılması yönünde kararlılığımız var         
14:03
Transfer yasağını kaldıran kaldıran Ankaragücü, Beşiktaşlı Lens ile görüşüyor Transfer yasağını kaldıran kaldıran Ankaragücü, Beşiktaşlı Lens ile görüşüyor         
13:29
Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu         
13:01
Gaziantep FK, teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzaladı Gaziantep FK, teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzaladı         
12:39
Merve Boluğur, klip için yakışıklı erkek arayışına girdi Merve Boluğur, klip için yakışıklı erkek arayışına girdi         
12:17
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı         
11:32
İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı         
11:15
Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı         
11:06
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır         
08:07
Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu         
07:59
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum         
23:31
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 14:14:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka'da kentsel dönüşüm çalışması için imar belgesi verilmediği iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei