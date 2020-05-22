Karşıyaka'da kongre ağustosta - Son Dakika

Karşıyaka'da kongre ağustosta

KARŞIYAKA yönetimi kulüp tüzüğüne göre bu ay içinde yapılması gereken seçimli olağan genel kurulun koronavirüs salgını nedeniyle ağustos ayında düzenleneceğini duyurdu.

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KARŞIYAKA yönetimi kulüp tüzüğüne göre bu ay içinde yapılması gereken seçimli olağan genel kurulun koronavirüs salgını nedeniyle ağustos ayında düzenleneceğini duyurdu.

Salgın sürecinde alınan önlemler kapsamında 17 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla dernek kongrelerinin 31 Temmuz'a kadar ertelendiğini hatırlatan Karşıyaka yönetimi, mali ve idari genel kurulun net tarihini yaz aylarında duyuracak. 20 Ocak 2018'deki son seçimli kongreden beri 2.5 yıldır başkanlığı yürüten Turgay Büyükkarcı'nın yeniden aday olmaya hazırlandığı Kaf-Kaf'ın kongre açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Üyelerimiz,

Karşıyaka Spor Kulübü Derneği Tüzüğü'nün 14/C maddesi gereğince; her üç yılda bir, mayıs ayında yapılması gereken seçimli olağan genel kurul toplantımızın bu ay içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktaydı. Ancak, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik olarak, 17.04.2020 tarihinde 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2. maddesi uyarınca, dernek genel kurulları, 31.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu süre, İçişleri Bakanlığı tarafından üç aya kadar tekrar uzatılabilir. Bunun gerçekleşmesi halinde genel kurullar, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde yapılacaktır. Tüm bu bilgilerin ışığında, derneğimizin 2020 yılı seçimli olağan genel kurul ve mali genel kurul toplantısı birleştirilerek, ağustos ayı içerisinde yapılacaktır. Konu ile ilgili gelişmeler hakkında, siz değerli üyelerimiz bilgilendirilmeye devam edilecektir."


Koronavirüs, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 12:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da kongre ağustosta - Son Dakika Spor
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