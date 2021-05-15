Karşıyaka'da kongre tartışması - Son Dakika

Karşıyaka'da kongre tartışması

15.05.2021 13:20
Karşıyaka'da kongre tartışması, System.String[]

SON seçimli genel kurulunu 3.5 yıl önce yapan Karşıyaka'da camianın kongreyle ilgili beklentisi sürerken, Başkan Turgay Büyükkarcı, sandığa gitmeyi en çok kendilerinin istediğini ancak pandemi yasakları ve tüzük gereği seçimi yapamadıklarını açıkladı.

SON seçimli genel kurulunu 3.5 yıl önce yapan Karşıyaka'da camianın kongreyle ilgili beklentisi sürerken, Başkan Turgay Büyükkarcı, sandığa gitmeyi en çok kendilerinin istediğini ancak pandemi yasakları ve tüzük gereği seçimi yapamadıklarını açıkladı. Futbol şubesini şirketleştirip 5 senedir süren transfer yasağını açmak için göreve talip olan eski başkanlardan Cenk Karace ise bir an önce genel kurul kararının alınması gerektiğini söyleyip Büyükkarcı'ya yüklendi. Başkan Büyükkarcı, yaptığı açıklamada kulübün tüzüğünün kongreye imkan vermediği belirtti.

Kulüp tüzüğünün 18'inci maddesine göre seçimlerin hafta sonu cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde 2 günde yapıldığını, koronavirüs pandemisinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının genel kurula engel olduğunu belirten Başkan Turgay Büyükkarcı, yönetmelik gereği genel kurulların en fazla 300 kişi ile sınırlandırılıp, kişi başı 8 m2 yer ayrılmak üzere 3500 ila 28.000 m2 kapalı alanda yapılabildiğini söyledi. Büyükkarcı, bu şartlara rağmen mevcut yönetimi suçlayan yorumların sürekli yapılmasını anlamakta güçlük çektiklerini dile getirdi.

BÜYÜKKARCI: ŞARTLAR OLUŞUNCA YAPILACAKGeçen sezon Mayıs 2020'de yapılması gereken olağan kongreyi koronavirüs pandemisi nedeniyle erteleyen Karşıyaka'da 20 Ocak 2018'deki son seçimli genel kuruldan beri 3.5 yıldır aralıksız başkanlığı sürdüren Turgay Büyükkarcı, "Biz de bir an önce seçimin yapılmasını istiyoruz. Ancak tüzük gereği bunu yapamadık" dedi. Büyükkarcı, "Çünkü hafta sonları sokağa çıkma yasağı halen devam ediyor. Bu konuda yorum yapıp yönetim kurulumuzu genel kurul yapmamakla suçlayanlar bunu nasıl anlayamıyorlar yönetim olarak şaşkınlıkla izliyoruz. Genel kurul yapma şartları oluşur oluşmaz gereğini yapacağız. Ne seçimden kaçarız, ne de verdiğimiz sözlerden" açıklamasını yaptı.KARACE: ACİLEN KONGRE KARARI ALINMALIDaha önce 2001-2004 yılları arasında başkanlık yaptığı Karşıyaka'da futbolda şirketleşmeyle yeni yapılanmaya gitmek için göreve talip olan Cenk Karace, yönetimin 15 gün içinde kongre kararı alıp sandığa gitmesi gerektiğini söyledi. Pandemi sürecinde Futbol Federasyonu dahil onlarca kulübün seçim yaptığını, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kongre kararı aldığını hatırlatan Karace, "Yaklaşık 50 bin üyesi olan Fenerbahçe seçimli kongre tarihlerini 29-30 Mayıs ve 5-6 Haziran hafta sonları olarak açıkladı. Gerekli sağlık tedbirleri alınıp kongremizi artık acilen yapmalıyız. Kongreyi temmuz ya da ağustos aylarına erteleme planı Karşıyaka'ya büyük zarar verip zaman kaybettirir. Kongreyi 2 güne yaymak zorunda da değiliz. Seçim maddesini oylamayla ilk güne de alabiliriz. Turgay Büyükkarcı'nın yönetiminde yanında 3-4 kişi dışında kimse kalmadı. Aday olacaksa seçime gitmek onun için de listesini güçlendirme fırsatı" ifadelerini kullandı."BÜYÜKKARCI TÜZÜĞÜN HANGİ MADDESİNE UYDU?"

Cenk Karace, Büyükkarcı'nın sandığa gitmemek için pandemiyi ve kulüp tüzüğünü bahane olarak gösterdiğini ancak tüzüğün hiçbir maddesine uymadığını dile getirdi. Karace, "Tüzük maddelerini uygulamaya bu kadar sıkı sıkıya bağlıysa tüzüğümüze göre yılda 4 defa divana bilanço ve faaliyet raporu vermiş mi? Her yıl 31 Mayıs'ta yapması gereken mali genel kurulları neden yapmamış? Mayıs 2019'da yaptığımız son mali genel kurulda 57 milyon olarak açıkladığı borcu kendi sözlü beyanlarında 86 milyona çıkardığı ve tüzüğe göre yüzde 3 borçlanma yetkisini aştığı halde nasıl göreve devam ediyor? Galatasaray, Fenerbahçe, Bursasaspor 15 gün içinde genel kurul yaparken pandemi kurallarına nasıl takılmıyor? Hesabını sadece kendisinin bildiği kripto para işine kulübü alet ederken, tüzüğün hangi maddesine dayanarak yapmış? Soruları çoğaltmak mümkün ancak koltuktan kalkmaya bu kadar çekindiğine göre veremeyeceği çok hesap birikmiş demektir. Tüm bunların üzerine kongre yapmadan futbol, basketbol takımlarının önümüzdeki sezon sözleşmelerini de yaparsa kulübe çok büyük ihanette bulunmuş olur" dedi.


Karşıyaka, Pandemi, Kongre, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da kongre tartışması - Son Dakika Spor


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