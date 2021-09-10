Karşıyaka'da korkunç ölüm! 5'inci kattaki evinin balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Karşıyaka'ya bağlı Tersane Mahallesi'nde 8 Eylül günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre beşinci kattaki evinin balkonuna çıkan Fatma Göçmen Kaya (33), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaya'yı yerde yatarken gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kaya, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, bugün hayatını kaybetti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Fatma Göçmen Kaya'nın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.