Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Kulüp Başkanı Büyükkarcı'dan Yaşar'a başarı sözü
Son Dakika Spor Karşıyaka'da Kulüp Başkanı Büyükkarcı'dan Yaşar'a başarı sözü - Son Dakika Spor

Karşıyaka'da Kulüp Başkanı Büyükkarcı'dan Yaşar'a başarı sözü

6 saat önce

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, kulübün onursal başkan Selçuk Yaşar'ın çok sevdiği kulübü layık olduğu yere getirmek için çalışacaklarını bildirdi.

Karşıyaka'da Kulüp Başkanı Büyükkarcı'dan Yaşar'a başarı sözü, System.String[]

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, kulübün onursal başkan Selçuk Yaşar'ın çok sevdiği kulübü layık olduğu yere getirmek için çalışacaklarını bildirdi.

Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, Türk sanayi ve ekonomisine katkı yapan duayen iş insanı Selçuk Yaşar'a kulübe verdiği büyük destek için teşekkür etti.

Kulüpte profesyonel olarak basketbol, voleybol ve yelken branşlarında sporcu olarak görev yapmış, 1958'de kulüp başkanlığı yapan Yaşar'ın taraftarların da gönlünde taht kurduğunu belirten Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Sayın Yaşar'a olan sevgi, dünkü basketbol maçımızda açılan dev pankartla bir kez daha taraftarlarımız ve camiamız tarafından gösterilmiştir. Sayın Selçuk Yaşar'a sağlıklı bir yaşam dilerken çok sevdiği kulübümüzü başarılarla layık olduğu yere getirmek için el birliği ile çalışacağımıza söz veriyoruz. Bizlerin her zaman yanında olan, maçlarımıza gelerek heyecanımıza ortak olan ve kulübümüzü destekleyen Yaşar Holding Yönetim Kurulu üyeleri Feyhan Yaşar, İdil Yiğitbaşı ve Selim Yaşar'a da teşekkür ediyoruz."

Selçuk Yaşar, basketbol, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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