Karşıyaka'da Kvesic defteri kapandı

Geçmişe yönelik borçlar nedeniyle 4 sezondur futbol takımına oyuncu transferi yapamayan Karşıyaka'da 2015-2016 sezonunda forma giyen Josip Ksevic'in borcu ödendi.



Geçmiş yıllarda futbolculara olan borçlar sebebiyle 4 sezondur transfer yasağı bulunan Karşıyaka'da Kvesic sorunu çözüldü. 84 bin euroluk alacağı Genel Sekteter Mehmet Yaya'nın çalışmalarıyla 44 bin euroya indirilen Josip Ksevic'e alacağı ödendi ve transferin önünün açılması yolunda bir engel daha ortadan kalktı. Geçmişteki borç yükünü büyük fedakarlıklarla önemli ölçüde erittiklerini belirten Büyükkarcı, "4 sezondur futbol takımı transfer yasağıyla karşı karşıya ve sadece kendi bünyemizdeki oyuncularla yola devam ediyoruz. Bu büyük engeli kaldırmak için önemli adımlar atıp ciddi paralar ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Bosnalı sol kanat oyuncusu Ksevic'in ücretinde Mehmet Yaya'nın çabalarıyla ciddi indirim yapıp ödemeyi gerçekleştirdik ve takımımızın puan silme cezası almasını engelledik. Futbol takımındaki oyunculara, teknik heyete ve kulüp personeline güncel hiçbir borcumuz bulunmuyor. Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün düzlüğe çıkması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Ancak ciddi borç yükünü eritirken camianın da bizlere destek olmasını bekliyoruz. Birlikten kuvvet doğacağı unutulmamalı ve Karşıyaka'nın geleceğini güvence altına alırken büyük Karşıyaka camiasının da yanımızda olmasını, bizleri maddi ve manevi olarak desteklemesini gönülden arzu ediyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR