Karşıyaka'da Lara ABD yolcusu

SİGORTASHOP Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da altyapıdan yetişen libero Lara Uyar, eğitimi için yeşil-kırmızılı takımdan ayrıldı.

SİGORTASHOP Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da altyapıdan yetişen libero Lara Uyar, eğitimi için yeşil-kırmızılı takımdan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Voleybol bursu ile Amerika Birleşik Devletleri Wichita State Üniversitesi'nde voleybol ve öğrenim hayatına devam edecek liberomuz Lara Uyar'a sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Kaf-Kaf'ta Ece, Ayşegül ve Elif'ten sonra Lara takımdan ayrılan 4'üncü isim oldu.

- İzmir - İzmir

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