Karşıyaka'da liderlik sevinci - Son Dakika

Karşıyaka'da liderlik sevinci

18.10.2020 13:15
Karşıyaka'da liderlik sevinci, System.String[]

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Yalovaspor'u 1-0 yenerek 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplayan Karşıyaka, yıllar sonra liderlik koltuğuna oturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Yalovaspor'u 1-0 yenerek 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplayan Karşıyaka, yıllar sonra liderlik koltuğuna oturmanın mutluluğunu yaşıyor. En son 1'inci Lig'de 2012-13 sezonunun 5'inci haftasında liderliğe yükselen yeşil-kırmızılılar, 8 yıl sonra zirvede yer alarak taraftarına şampiyonluk umudu verdi. Karşıyaka deplasmanda 3'te 3 yaparak aynı zamanda dış saha lideri de oldu.Son iki sezonda 3'üncü Lig'de bir kez Play-Off yarı final bir kez de Play-Off finali oynayan yeşil-kırmızılılar, bu sezon direkt şampiyonluk için iddialı olduğunu gösterdi. Karşıyaka'nın ilk 5 haftalık periyotta aldığı galibiyetlerde forvet Hakan Kuş attığı gollerle büyük rol oynadı. Yalovaspor filelerini sarsarak toplam gol sayısını 4'e çıkaran Hakan, takımının kazandığı 10 puana direkt katkı yaptı.


Yalovaspor, Karşıyaka, Play Off, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da liderlik sevinci - Son Dakika Spor

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