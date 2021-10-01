KARŞIYAKA'DA MAHALLELİNİN KARIŞTIĞI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7424 sokakta meydana geldi. Dün akşam iki grup arasında çıkan tartışma bugün de devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K. ve Y.E pompalı tüfekle birbirine ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Y.K. ve Y.E yaralanırken büyüyen kavgaya mahalleli de dahil oldu. Çok sayıda iş yerinin camları kırılırken, iki grup arasındaki kavga uzun süre devam etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince olaya karıştığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. İki grup arasındaki gerginliğin sürmesi nedeniyle polis ekipleri mahalledeki bekleyişi devam ediyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.