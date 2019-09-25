Karşıyaka'da Mesut Toros depremi! Yollar ayrıldı...

Başkan Turgay Büyükkarcı ve Mesut Toros, dün bir araya geldi. Toplantıda yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldı.



Mesut Toros, bu gelişmelerin ardından dün akşam saatlerinde yapılan son antrenmana çıkmadı.



Yeşil kırmızılılarda geçen sezon 8'inci haftada göreve gelen Toros, takımıyla play-off oynamıştı.



Başkan Turgay Büyükkarcının Torosun yerine takımın eski teknik direktörlerinden Soner Tolungüç'ü gündeme aldığı, daha önce aynı dönemde Tolungüç'le birlikte sportif direktörlük yapan, ardından teknik patronluğu devralan Atilla Güneş'in de yine sportif direktör olarak düşünüldüğü öğrenildi.



