Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Mesut Toros depremi! Yollar ayrıldı...
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Karşıyaka'da Mesut Toros depremi! Yollar ayrıldı...

1 saat önce

Başkan Turgay Büyükkarcı ve Mesut Toros, dün bir araya geldi.

Karşıyaka'da Mesut Toros depremi! Yollar ayrıldı..., System.String[]

Başkan Turgay Büyükkarcı ve Mesut Toros, dün bir araya geldi. Toplantıda yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldı.


Mesut Toros, bu gelişmelerin ardından dün akşam saatlerinde yapılan son antrenmana çıkmadı.


Yeşil kırmızılılarda geçen sezon 8'inci haftada göreve gelen Toros, takımıyla play-off oynamıştı.


Başkan Turgay Büyükkarcının Torosun yerine takımın eski teknik direktörlerinden Soner Tolungüç'ü gündeme aldığı, daha önce aynı dönemde Tolungüç'le birlikte sportif direktörlük yapan, ardından teknik patronluğu devralan Atilla Güneş'in de yine sportif direktör olarak düşünüldüğü öğrenildi.


Mesut Toros, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:00 
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