Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da mesut toros dönemi bitti, ilk aday tolungüç
Son Dakika Spor Haber

Karşıyaka'da mesut toros dönemi bitti, ilk aday tolungüç

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynadığı ilk 3 maç sonrası 1 puanla düşme hattında bulunan Karşıyaka'da koltuğu sallantıda olan teknik direktör Mesut Toros'la yollar ayrıldı.

Karşıyaka'da mesut toros dönemi bitti, ilk aday tolungüç, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynadığı ilk 3 maç sonrası 1 puanla düşme hattında bulunan Karşıyaka'da koltuğu sallantıda olan teknik direktör Mesut Toros'la yollar ayrıldı. Dün görüşen başkan Turgay Büyükkarcı ve Mesut Toros, bugün yeniden bir araya geldi. Toplantıda yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldı. Mesut Toros, bu gelişmelerin ardından akşam saatlerinde yapılan son antrenmana çıkmadı. Yeşil kırmızılılarda geçen sezon 8'inci haftada göreve gelen Toros, takımıyla play-off oynamıştı. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın Toros'un yerine takımın eski teknik direktörlerinden Soner Tolungüç'ü gündeme aldığı, daha önce aynı dönemde Tolungüç'le birlikte sportif direktörlük yapan, ardından teknik patronluğu devralan Atilla Güneş'in de yine sportif direktör olarak düşünüldüğü öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mesut Toros, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


UEFA Uluslar Ligi'nde format değişti! Türkiye, B Ligi'nde kaldı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan dikkat çeken paylaşım! Osmanlıspor, Türkiye Kupası'nda İçel İdmanyurdu'na elendi! Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı statlar belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 23:59:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da mesut toros dönemi bitti, ilk aday tolungüç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]