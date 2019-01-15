Karşıyaka'da Milyonluk Arazi Resmen 'Park' Oldu!

Daha önce imar planında 'belediye hizmet alanı' olan 2 bin 500 metrekarelik arazi, resmen 'park' olarak kayıt altına alındı. Başkan Akpınar "Buraya 5 katlı bina yapabilirdik ama halkın sesine kulak verdik ve 'park alanı' yaratmayı tercih ettik. Bu alan artık resmi olarak da parktır ve öyle kalacaktır" dedi.

AKPINAR SÖZÜNÜ TUTTU

İmar planında belediye hizmet alanı olarak görülen ancak önceki yıllarda halkın bina yapılmasına karşı çıktığı Nergiz Parkı, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın göreve gelmesiyle yapılaşma tehdidinden kurtuldu. Vatandaşların sesine kulak veren Başkan Akpınar, önce mahalle sakinlerine alanın park olarak kalacağının sözünü verdi. Ardından da park baştan sona yenilendi ve önemli bir kısmı yeşil alan olarak düzenlendi. Parkın ortasına 100 yıllık bir zeytin ağacı konuldu. Etrafına da yeşili ve doğayı koruyan halkı simgeleyen heykeller yapıldı.

ÜYELERDEN TAM DESTEK

2019'un ilk meclis toplantısında Nergiz Parkı için önemli bir adım daha atan Karşıyaka Belediyesi, imar planı değişikliği için düğmeye bastı. Arazinin imar planındaki fonksiyonu 'park' olarak değiştirildi. Meclisten destek alan önerge, komisyon değerlendirmelerinin ardından önümüzdeki ilk toplantıda karara bağlanacak.

BİNA DİKMEDİK, PARK YAPTIK

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Son zamanlarda, yeşilin yok olduğu ve her yere binaların dikildiği süreci yaşıyoruz. Bunun adına da belediyecilik deniyor. Çocuklarımızın artık oynayacağı parklar kalmadı. Daha yeşil bir kent isterken, beton yığınlarını dikmeye devam ediyoruz. Biz Nergiz'de, vatandaşlarımızın önerilerini dikkate alarak o alana bina dikmek yerine park yaptık. Burası imar planında belediye hizmet alanı olarak görülüyor. 2019'un ilk meclisinde bu kararı alıyor olmak çok önemli. Halkın sesine kulak vererek, yeşili koruduk ve çok güzel bir park yaratmayı tercih ettik" dedi.

Nergiz Mahalle Muhtarı Ayşen Önder ise "Hüseyin Başkan sözünü tuttu, vatandaşların sesine kulak verdi. Kendisine ve Belediye Meclisi'ne müteşekkiriz. Hizmet alanını bina yapmak yerine halka armağan eden Başkan Akpınar'a teşekkür ediyorum. Tüm mahallenin hayır dualarını aldı." diye konuştu.