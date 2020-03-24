Karşıyaka'da Mustafa hazır kıta - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka'da Mustafa hazır kıta - Son Dakika Spor

Karşıyaka'da Mustafa hazır kıta

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hattında yer alan Karşıyaka'da kadronun en istikrarlı isimlerinden Mustafa Değirmenci, koronavirüs salgını kabusuyla ara verilen liglerin yeniden başlayacağı tarihi iple çekiyor.

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hattında yer alan Karşıyaka'da kadronun en istikrarlı isimlerinden Mustafa Değirmenci, koronavirüs salgını kabusuyla ara verilen liglerin yeniden başlayacağı tarihi iple çekiyor. Altyapısından yetiştiği yeşil-kırmızılılarda TFF 1. Lig ve 2. Lig'den düşmenin acısını yaşayıp geçen sezon Play-Off yarı finali tecrübesi tadan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "Kulübümde 2 kez küme düşme ve geçen sezon gol attığım Vanspor'la oynanan Play-Off maçında trajik bir şekilde elenmenin acısını yaşadım. Ülkemiz ve dünya şu salgından kurtulup ligler başladığında Play-Off oynayıp yarım kalan işimizi bitirmek istiyoruz. Umarım bir an önce salgın tehlikesi geçer ve ligler başlar" diye konuştu.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Değirmenci, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:42 Kaynak: DHA

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