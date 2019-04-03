Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Mutlu Altuğ'a Yine Ret

Karşıyaka'da Mutlu Altuğ'a Yine Ret

47 dakika önce

KARŞIYAKA 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Eski Başkan Mutlu Altuğ'un Karşıyaka Spor Kulübü'nün başkanlıktan ayrıldığı 20 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunun iptaliyle ilgili açtığı davada istediği tedbir talebini yine reddetti.

Karşıyaka'da Mutlu Altuğ'a Yine Ret, System.String[]


KARŞIYAKA 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Eski Başkan Mutlu Altuğ'un Karşıyaka Spor Kulübü'nün başkanlıktan ayrıldığı 20 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunun iptaliyle ilgili açtığı davada istediği tedbir talebini yine reddetti. Mahkeme, Altuğ'un 5 Nisan 2018'de açtığı davayla ilgili 7 ve 15 Mart tarihlerinde avukatı aracılığıyla yaptığı, "20-21 Ocak 2018 tarihindeki olağanüstü genel kurulda seçim maddesinin öne alınmasının yok hükmünde sayılması, dernek yönetiminin yetkilerinin tedbiren durdurulması konusunda ihtiyati tedbir kararı alınması, kongre belge asıllarının mahkeme kasasında muhafaza altına alınması" taleplerini değerlendirdi.

Altuğ ve avukatının başvurusuyla ilgili 1 Nisan'da ara karar veren mahkeme, nihai karar oluşturacak şekilde ve şu andaki yasal yönetim faaliyetlerini kısıtlayacak şartta tedbir kararı verilmesinin istediğinin altını çizdi. Mahkeme, bunun ancak ve ancak yargılama sonucunda nihai hükümle değerlendirilebileceğini vurgulayıp, "Davalı bir zamanlar davacının da yöneticilik yaptığı bir spor kulübü derneğidir. Birçok aktivitesi bulunan bu derneğin ve özellikle dernek yöneticilerinin dernek ile ilgili tasarruflarının kısıtlanması derneği işletilemez hale getirecektir ki bu durum faydadan çok ciddi zararlar getirecektir" ifadesiyle, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere tedbir kararını tekrar reddetti. 

Altuğ'un aynı davada daha önce daha önce tedbir ve yönetime kayyum atanmasıyla ilgili talebi reddedilmiş, yöneticilerle ilgili açtığı hakaret davası kabul edilmemiş, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Altuğ'un avukatı Hüseyin Ercüment Değer'in 30 Mayıs 2018'deki mali kongreye kulüp üyesi olmadığı gerekçesiyle alınmamasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunda kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti. Mutlu Altuğ'u geçen yıl döneminde bir içecek firmasından kulüp için alınan paranın kulüp kayıtlarında gözükmeyen 208 bin TL'lik kısmı ve sahte evrak numarası ile sahte antentli kağıtla yapılıp yine kulüp kasasına girmeyen bir bankayla imzalanan reklam sözleşmesi iddialarıyla Disiplin Kurulu'na sevk eden Karşıyaka yönetimi, geçen ay Altuğ'la ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:08 Kaynak: DHA

Karşıyaka, Spor
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