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Karşıyaka'da Namık Barış Çelik patlama yaptı!
6 saat önce
Geçtiğimiz iki sezon çok az süre alan genç kanat oyuncusu, teknik direktör Soner Tolungüç'ün vazgeçilmezlerinden oldu.
Geçtiğimiz iki sezon çok az süre alan genç kanat oyuncusu, teknik direktör Soner Tolungüç'ün vazgeçilmezlerinden oldu.
Namık Barış, ligde 23 maçta 1459 dakika sahada kalırken, 16 karşılaşmada ilk 11'de forma giydi. Bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandıran kanat oyuncusu 1 asist yaptı.
Sol ve sağ kanatta görev yapabilen Barış, geçen sezon 3, 2017-18 sezonunda ise 6 lig mücadelesinde görev yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:24
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