Karşıyaka'da Namık Barış göze girdi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arada antrenmanlara yeniden start vermek için liglerin ne zaman başlayacağının belli olmasını bekleyen Karşıyaka'da üç sezondur A takım kadrosunda yer alan 21 yaşındaki Namık Barış Çelik bu yıl patlama yaptı. Geçtiğimiz iki sezon çok az süre alan genç kanat oyuncusu, teknik direktör Soner Tolungüç'ün vazgeçilmezlerinden oldu. Namık Barış, ligde 23 maçta 1459 dakika sahada kalırken, 16 karşılaşmada ilk 11'de forma giydi. Bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandıran kanat oyuncusu 1 asist yaptı. Sol ve sağ kanatta görev yapabilen Barış, geçen sezon 3, 2017-18 sezonunda ise 6 lig mücadelesinde görev yapmıştı.