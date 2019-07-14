Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Onur kırgın ayrıldı
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Karşıyaka'da Onur kırgın ayrıldı

2 saat önce

TFF 3. Lig'de Karşıyaka'nın biten sözleşmesini yenilememe kararı aldığı sol bek Onur Kıntaş, kulübe kırgın veda etti.

Karşıyaka'da Onur kırgın ayrıldı, System.String[]

TFF 3. Lig'de Karşıyaka'nın biten sözleşmesini yenilememe kararı aldığı sol bek Onur Kıntaş, kulübe kırgın veda etti. Altyapısından yetiştiği yeşil-kırmızılılarda 2013-14 sezonunda profesyonel olarak oynamaya başlayan, son 3 sezondur da transfer yasağıyla takımın bankoları arasında yer alan 27 yaşındaki futbolcu, "Sezon içinde kulübüm bana hiçbir takımla anlaşmayıp beklememi söyledi. Karşıyaka'nın içinde bulunduğu durum nedeniyle kulüp arayışım hiç olmadı" diye konuştu.
Sözleşmesi bittikten sonra yönetimle tekrar görüşüp mukavele yenilemeyi beklediğini belirten Onur, "Ancak beni kimse aramadı. Benimle tekrar anlaşılmayacağını sosyal medyadan öğrendim. Karşıyaka'da altyapıya adım attığım 2011 yılından beri 8 yıldır forma giyiyorum. Farklı yerlerden duymadan en azından yönetimin beni arayıp kararlarını bildirmesini beklerdim. Geçen sezon Play-Off oynayan takımda tamamı ilk 11'de 31 maçta forma giydim ve kimseyle sorunum olmadı. Artık 2. Lig ve 3. Lig'den teklif sunan kulüplerle görüşeceğim" dedi.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:46 Kaynak: DHA
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