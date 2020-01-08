Karşıyaka'da Onur'un hasreti bitiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka'da Onur'un hasreti bitiyor - Son Dakika Spor

Karşıyaka'da Onur'un hasreti bitiyor

7 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarıya pazar günü Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk edeceği maçla başlayacak Karşıyaka'da, Onur Kıntaş'ın 8 aylık forma hasreti de son bulacak.

Karşıyaka'da Onur'un hasreti bitiyor, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarıya pazar günü Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk edeceği maçla başlayacak Karşıyaka'da, Onur Kıntaş'ın 8 aylık forma hasreti de son bulacak. Yeşil-kırmızılılarda sezon başında sözleşmesi yenilenmeyip başka bir kulüple de anlaşmayan tecrübeli sol bek, kasım ayında takıma döndü. Devre arasında Antalya kampına da katılan Onur'un lisansı ara transfer ve tescil döneminde çıkarılacak.

Karşıyaka formasını son olarak geçen sezon 15 Mayıs'ta Vanspor'la oynanan Play-Off rövanş maçında giyen futbolcu, 8 ay sonra ilk kez pazar günü kadroda yer alacak. Maç eksiği olan Onur'un 90 dakikaya yedek kulübesinde başlayıp ikinci yarıda sahaya sürülmesi bekleniyor. Altyapıdan çıkıp 2013'ten bu yana kadroda yer alan 28 yaşındaki Onur, geçen sezon ligde tamamı ilk 11'de 31 maçta forma giymişti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Tepecikspor, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması!
Monterrey Teknik Direktörü Antonio Mohamed'den Klopp'a olay sözler Yeni stoper hamlesi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı: Comolli istifa Hüseyin Çimşir: Talisca'nın transferini hayal olarak görüyorum

Son Dakika Haberleri
18:48 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir şampiyonluğa inanıyor - Son Dakika Spor
18:42 Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor - Son Dakika Spor
18:42 Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın hedefi takımı ligde tutmak - Son Dakika Spor
18:42 Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
18:32 Zonguldak Kömürspor, Muhammet Beşir'i kiraladı - Son Dakika Spor
18:00 Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması! - Son Dakika Spor
16:56 Monterrey Teknik Direktörü Antonio Mohamed'den Klopp'a olay sözler - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 18:51:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka'da Onur'un hasreti bitiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]