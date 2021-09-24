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Karşıyaka'da örnek iş birliği - Son Dakika

Karşıyaka'da örnek iş birliği

24.09.2021 09:55
Karşıyaka'da örnek iş birliği, System.String[]

Taksiciler sorunları bildirecek, belediye hızla çözecek

Karşıyaka Belediyesi, kente hizmet yolunda İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile örnek bir iş birliğine imza attı. İki kurum arasında yapılan protokol doğrultusunda; Karşıyaka'da faaliyet gösteren taksi şoförleri, seyahatleri sırasında gördükleri yol-trafik sorunlarını ve onarım ihtiyacı olan alanları belediyeye bildirecek. Belediye ekipleri de en kısa zamanda gerekli müdahaleleri yapacak. Uygulama için belediye görevlileri ve gönüllü taksicilerin katılacağı bir WhatsApp grubu kurulacak. Bu iş birliği sayesinde, yollardaki sorun ve eksikliklerin daha hızlı şekilde tespit edilmesi ve çözülmesi sağlanacak.

"SÖZ VERİYORUM"

Taksi şoförlerinin de katıldığı törende, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ile iş birliği protokolüne imza atan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Celil Başkanıma ve bu iş birliğine ortak olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yollardaki sıkıntılar, kent içerisinde yaşanan önemli sorunlardan biri. Zaman zaman doğalgaz, internet hattı gibi çalışmalar için bazı kurumlar yolları kazıyorlar ancak hızlı şekilde tamiratlarını gerçekleştirmiyorlar ya da hatalı düzeltmeler yapabiliyorlar. Söz konusu kazı işlerinin hiçbiri Karşıyaka Belediyesi'ne ait değil. Ancak bu hepimizin sorunu. Biz çözüm için ekiplerimizle birlikte elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Yolları en çok kullanan kesimlerden biri olan taksi şoförlerimizden de bu konuda destek istiyoruz. Siz, işiniz gereği sıkıntı yaratan bir durumu anında görüyorsunuz. Ama sizinle bizim aramızda bağlantı olmadığı için "Fark edilir, yapılır" diye bekliyorsunuz. Biz artık bu bağlantıyı kuracağız. Sizden isteğimiz de gördüklerinizi bize iletmeniz. Şunun sözünü veriyorum; bize bildirdiğiniz konulara en hızlı şekilde gerekli müdahaleler yapılacaktır" dedi.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ise "Biz başkanımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Mesleki konularımızın hepsine yardımcı oluyor. Kendisine burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Başkanımın bizden bir isteği oldu; 'Biz Karşıyaka'nın tüm yollarını tek tek dolaşıp göremiyoruz. Ancak sizinle bir protokol yapsak, bir WhatsApp hattı kursak, Karşıyaka'da çalışan arkadaşlar bozuk olduğunu gördükleri yolları bu hattan bize bildirirler mi?' dedi. Biz de 'Elbette, seve seve gerekeni yaparız' yanıtını verdik. Yaptığımız protokolle de sözümüzü resmiyete dökmüş olduk. Bu iş birliğinin çok yararlı olacağına inanıyoruz" diye konuştu. Protokol törenine, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile Karşıyaka Sorumlusu Muzaffer Zenginoğlu da katıldı.

Karşıyaka'da örnek iş birliği

Esnaf Odası, Karşıyaka, Taksi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da örnek iş birliği - Son Dakika


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