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Karşıyaka'da örnek turnuva

14 dakika önce

İzmir'de, Karşıyaka Belediyesi tarafından Karşıyaka Masterler Sportif Faaliyet ve Sosyal Yardımlaşma Kulübü Derneğinin katkılarıyla düzenlenen Erol Baş Masterler Futbol Turnuvasında şampiyonluk kupası sahibini buldu.

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İzmir'de, Karşıyaka Belediyesi tarafından Karşıyaka Masterler Sportif Faaliyet ve Sosyal Yardımlaşma Kulübü Derneğinin katkılarıyla düzenlenen Erol Baş Masterler Futbol Turnuvasında şampiyonluk kupası sahibini buldu.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün unutulmaz kaptanlarından Erol Baş'a ithaf edilen organizasyon, 13-25 Haziran tarihleri arasında Karşıyaka'nın Efsaneleri Spor Tesisinde gerçekleştirildi. Eleme usulüyle yapılan turnuvaya 40 yaş ve üzeri oyunculardan oluşan toplam 11 takım katıldı. Karşılaşmalarda kıyasıya mücadele eden ekipler, hem performanslarıyla hem de centilmenlikleriyle örnek bir turnuvaya imza attı.

Birincilik coşkusunu yaşayan 1912 Çarşı Masterler takımı, final maçının ardından düzenlenen törenle Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürü Özlem Ceylan'ın elinden şampiyonluk kupasını aldı. Şampiyon ekibin madalyaları, ikincilik kupası ile diğer takımların katılım plaketleri de Karşıyaka Belediye Meclis Üyeleri Murat Ilgın ve Suat Okal tarafından takdim edildi.

Turnuvada Karşıyaka Belediyesi Masterler takımı ile sahaya çıkan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Gençlere örnek bir turnuvaya imza atan master futbol takımlarını kutluyor, tribünlerden müsabakaların heyecanına ortak olan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Her yaşta sporu desteklemek ve teşvik etmek için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:02 Kaynak: İHA
Futbol, İzmir, Karşıyaka, Spor
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