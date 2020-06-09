Karşıyaka'da pozitif vaka! Covid-19 test sonucu... - Son Dakika

Karşıyaka'da pozitif vaka! Covid-19 test sonucu...

TFF 3.Lig 2.Grup ekiplerinden Karşıyaka, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yapılan Covid-19 (corona virüs) test sonuçlarına göre bir futbolcuda pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Karşıyaka'da pozitif vaka! Covid-19 test sonucu..., System.String[]

TFF 3.Lig 2.Grup ekiplerinden Karşıyaka, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yapılan Covid-19 (corona virüs) test sonuçlarına göre bir futbolcuda pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Dün Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde toplanıp testten geçen yeşil-kırmızılılarda 19 yaşındaki altyapıdan profesyonel yapılan bir futbolcunun testinde yeni tip koronavirüse rastlandı.

Futbolcunun salgına alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altına getirilip geçen hafta 18 yaş altına çekilen sokağa çıkma kısıtlamasına takıldığı, herhangi bir rahatsızlığının bulunmayıp virüsü ailesinden kaptığından şüphelenildiği öğrenildi. Çiğli Bölge Hastanesi'nde yeniden test yapılan genç futbolcu 14 gün evinde karantinaya alınacak. Bu gelişme üzerine tesisleri boşaltıp antrenmanı iptal eden Kaf-Kaf, kamp merkezini yeniden dezenfekte ettikten sonra önümüzdeki günlerde gruplar halinde sahaya inecek.

Karşıyaka yönetiminin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"8 Haziran Pazartesi günü profesyonel futbol takımımız, antrenörlerimiz, destek ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız için Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sağlık ekipleri tarafından COVID-19 tanı testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu ilk test sonucunda bir futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Futbolcumuzun sağlık durumu detaylı takip altına alınmış, kendisi izole edilmiş ve gerekli ileri tetkiklerin yapılması için işlemlere başlanmıştır. Bunun sonucu olarak, futbol takımımızın bugün için programlanmış antrenmanı önlem olarak iptal edilmiştir. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında, Kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır."

Bilgilendirme | COVID-19 Testi pic.twitter.com/c8d11jT8Rf

— Karşıyaka Spor Kulübü (@KSKorgtr) June 9, 2020

Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 03:38 

Son Dakika Spor Karşıyaka'da pozitif vaka! Covid-19 test sonucu... - Son Dakika Spor
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