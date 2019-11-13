Karşıyaka'da primler Tugay'dan

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste galibiyetlerle düşme barajından sıyrılıp adını Play-Off hattına yazdıran Karşıyaka'ya, Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan prim desteği geldi. Göreve geldiğinden beri yeşil-kırmızılıların maçlarını kaçırmayan Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, takımın iç sahadaki Elazığ Belediyespor galibiyetinin 2'şer bin TL'lik primlerini ödedi.

Başkan Cemil Tugay'ın son olarak deplasmanda kazanılan Payasspor maçına da 2 bin 500'er TL prim dağıtacağı öğrenildi. Sezon başından beri maaşlarını tahsil etmekte sıkıntılar yaşayan, primlerle ayakta duran futbolcular, Cemil Tugay'ın prim desteğiyle moral tazeledi. Yeni futbol şube yönetimi geçen ay işbaşı yapan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, takıma maaş ödemesi de yapmaya çalışıyor.