Karşıyaka'da program netleşti - Son Dakika
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Karşıyaka'da program netleşti

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasında Antalya'daki kampını sürdüren Karşıyaka'nın oynayacağı hazırlık maçlarının programı da belli oldu.

Karşıyaka'da program netleşti, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasında Antalya'daki kampını sürdüren Karşıyaka'nın oynayacağı hazırlık maçlarının programı da belli oldu. Yeşil-kırmızılılar, Antalya'da 28 Aralık'ta 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Niğde Anadolu FK, 30 Aralık'ta ise 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Nevşehir Belediyespor'la özel maç oynayacak. Kaf-Kaf, Nevşehir karşılaşmasının ardından 9 günlük kampını tamamlayıp İzmir'e dönecek.

Kamp sonrası 2 gün yeni yıl izni yapacak Karşıyaka, ardından ikinci yarı hazırlıklarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde devam edecek. Kaf-Kaf kampa U17 takımının golcüsü Mustafa Durgun'u da götürdü. Yeşil-kırmızılı ekibin altyapısında geçen sezon Bölgesel Gelişim U16 Ligi'nde 22, bu sezon U17 Ligi'nde yarım devrede 10 gol atan 16 yaşındaki yıldız adayının önümüzdeki dönemde profesyonel yapılması bekleniyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Nevşehir, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:36 Kaynak: DHA
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