Karşıyaka'da PTT önünde korkutan kuyruk - Son Dakika

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki PTT şubesinde işlem yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe kuralları da yok sayıldı.

Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren PTT'de işleri olan vatandaşlar, Karşıyaka'daki şubeye gitti. Şube içine koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişi alınırken, dışarıda uzun kuyruklar oluştu. PTT'ye girmek için oluşturulan kuyruklarda zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü. Pandemi sebebiyle ilçedeki bazı PTT şubelerinin kapandığını söyleyen vatandaşlar, diğer şubelerin tekrar açılmasını istedi.

Yaklaşık 1.5 saattir kuyrukta beklediğini söyleyen Alim Altınlı (50), "İzmir genelinde çok fazla PTT şubesi görev yapmıyor. Pandemi sebebiyle birçok şube kapatıldı. Bu yüzden binlerce insan üst üste yığılıp güneşin altında saatlerce bekliyor. 32-33 derecede beklemeye mahkum ediliyoruz. Bunun adı zulüm. Hiç kimsenin de umurunda değil. İçerideki zavallı memurlar binlerce kişinin kahrını çekiyor. Yaklaşık 1.5 saattir güneşin altında bekliyorum" dedi.