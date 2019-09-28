Karşıyaka'da 'Roman Şenliği' coşkusu

Örnekköy Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen etkinlik; konserler, dans gösterileri ve el emeği stantları ile kentte Roman havaları estirdi.

DANS, MÜZİK, EĞLENCE

Örnekköy Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği işbirliğiyle organize edilen Roman Şenliği'ne Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, CHP İzmir Milletvekilleri Özcan Purçu, Kani Beko, Sevda Erdan Kılıç, meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar ve yüzlerce Karşıyakalı katıldı. Organizasyona özel olarak hazırlanan, graffitilerle ve ışıklarla süslenen alanda ilk olarak Roman Ateşi Dans Grubu sahneye çıktı. Romanların tanınmış yerel müzik grupları Bergama Tayfa ile Grup 35 de konserleriyle şenlik coşkusunu zirveye taşıdı. Gece boyunca hep birlikte şarkılar söylendi, oyunlar oynandı, renkli gösteriler ile eğlence dolu anlar yaşandı. Başkan Tugay ve eşi de dans ederek büyük coşkuya ortak oldu.

GELENEKSEL MESLEK STANTLARI

Roman vatandaşlar tarafından açılan stantlarda; hasırcılık, çiçek süslemeciliği, sepetçilik ve kalaycılık gibi geleneksel meslekler tanıtıldı. El emeği ürünler satışa sunuldu. Yiyecek stantları ve bölge esnafının tezgahları da konuklara hizmet verdi. Şenliğe katılan ve unutulmaz bir gece yaşayan vatandaşlar, Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkan Dr. Cemil Tugay'a teşekkür ederek, organizasyonun geleneksel hale getirilmesini istediklerini söyledi.

"BU SADECE BAŞLANGIÇ"

Tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Tugay "Burada benim ilk hatıram Vekilim Özcan Purçu'nun ilk seçildiği dönemdedir. Partimin burada yaptığı bir gecede ilk defa buraya geldim, sizleri gördüm, tanıdım, seyrettim. O geceyi hayatım boyunca hep hatırlayacağım. Bu kadar mı sıcakkanlı olur insanlar, bu kadar mı güzel olur ve gözleri ışıl ışıl güler... İnanın bunu çok az yerde görebilirsiniz. Bu gecenin yapılması konusunda fikri ortaya atan benim. Ama bu geceyi hazırlayanlar benim mesai arkadaşlarım ve çok sevdiğim Meclis Üyemiz Cemil Yüm. Kendilerine ve tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Sizi tüm Karşıyaka, tüm İzmir, tüm Türkiye tanımalı. Çünkü gerçekten çok güzel insanlarsınız, çok iyi şeyleri hak ediyorsunuz. Ben 5 yıl boyunca sizin hizmetinizdeyim. Bu şenlik bir başlangıç. Dilerim çok daha güzel şeyleri hep beraber gerçekleştirebiliriz" dedi.