Karşıyaka'da şampiyonluğa 1 kaldı - Son Dakika

Karşıyaka'da şampiyonluğa 1 kaldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta koronavirüs salgını yüzünden 4 aydan uzun süre bekledikten sonra Antalya'da çıktığı yarı finalde, grup ikincisi Belediye Derincespor'u tek golle yenerek eleyen Karşıyaka'nın önünde 2 yıl sonra 2'nci Lig'e dönmek için artık tek engel kaldı.

Karşıyaka'da şampiyonluğa 1 kaldı, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta koronavirüs salgını yüzünden 4 aydan uzun süre bekledikten sonra Antalya'da çıktığı yarı finalde, grup ikincisi Belediye Derincespor'u tek golle yenerek eleyen Karşıyaka'nın önünde 2 yıl sonra 2'nci Lig'e dönmek için artık tek engel kaldı. Titanic Mardan Stadı'ndaki zorlu yarı finali Beşiktaş'a transferi an meselesi olan genç yıldız adayı Doğukan İnci'nin penaltı golüyle 1-0 kazanan Kaf-Kaf, 26 Temmuz Pazar günü oynanacak finalde Esenler Erokspor'u 2-1'le geçen Turgutluspor'la eşleşirken, bu maçı da kazandığı takdirde 2'nci Lig'e dönüşünü ilan edecek. 2016-2018 arasında 3 sezonda 2 kez küme düşerek 1'inci Lig'den 3'üncü Lig'e kadar gerileyen Karşıyaka, 2017-18 sezonunda FIFA ve Futbol Federasyonu Lisans Kurulu'ndan aldığı 6 puan silme cezasının etkisiyle 2'nci Lig'e mendil sallamıştı.

Transfer yasağıyla 4 sezondur altyapı patentli kadrosuyla mücadele eden Karşıyaka'da, geçen sezon yine Play-Off'ta yarı finalde elenip bu kez finale isimlerini yazdırmayı başaran futbolcular, maçın ardından sevinç yumağı oluşturdu. İzmir İl Pandemi Kurulu'ndan dev ekran kurulmasına izin çıkmayınca yarı finali ilçedeki kafeteryalarda izleyen taraftarlar da bitiş düdüğünün ardından meşaleler yakıp sahilde araçlarıyla tur atarak finali kutladı. Artık önlerinde yalnız tek engel kaldığını söyleyen Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Hedefimize 1 adım var. Bu sevinci Karşıyaka'ya yaşatmak istiyoruz. İnancımız tam" dedi. Derincespor maçı öncesi futbolculara 10'ar bin TL final primi sözü vererek motive eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da taraftara yaşattıkları gurur için takımı kutladı.

11 YIL SONRA FİNALDEKarşıyaka, futbolda 11 yıl sonra adını yeniden finale yazdırdı. TFF 1'inci Lig'de 2008-2009 sezonunda Süper Lig'e çıkmak için Play-Off oynayan Kaf-Kaf, Ankara'daki organizasyonda yarı finalde Boluspor'u seri penaltılarla eledi. Finalde Kasımpaşa önünde öne geçmesine rağmen rakibine uzatmada 2-1 mağlup olan Karşıyaka, Süper Lig'in kapısından döndü. Ertesi sezon yine 1'inci Lig'de lig usulü Play-Off oynayan Karşıyaka, geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off'a yarı finalde veda edip üst üste ikinci kez bu yıl finallere kalmıştı. Yeşil-kırmızılı ekip, finaldeki rakibi Turgutluspor'la bu sezon ilk yarıda 17 yıl aradan sonra ilk kez karşılaştı. Kaf-Kaf o maçı 90'ıncı dakikada kalesinde gördüğü golle 2-1 kaybederken rövanş ise koronavirüs salgını yüzünden oynanamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Derincespor, Karşıyaka, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 02:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da şampiyonluğa 1 kaldı - Son Dakika Spor
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