Karşıyaka'da şampiyonluğa 1 kaldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta koronavirüs salgını yüzünden 4 aydan uzun süre bekledikten sonra Antalya'da çıktığı yarı finalde, grup ikincisi Belediye Derincespor'u tek golle yenerek eleyen Karşıyaka'nın önünde 2 yıl sonra 2'nci Lig'e dönmek için artık tek engel kaldı. Titanic Mardan Stadı'ndaki zorlu yarı finali Beşiktaş'a transferi an meselesi olan genç yıldız adayı Doğukan İnci'nin penaltı golüyle 1-0 kazanan Kaf-Kaf, 26 Temmuz Pazar günü oynanacak finalde Esenler Erokspor'u 2-1'le geçen Turgutluspor'la eşleşirken, bu maçı da kazandığı takdirde 2'nci Lig'e dönüşünü ilan edecek. 2016-2018 arasında 3 sezonda 2 kez küme düşerek 1'inci Lig'den 3'üncü Lig'e kadar gerileyen Karşıyaka, 2017-18 sezonunda FIFA ve Futbol Federasyonu Lisans Kurulu'ndan aldığı 6 puan silme cezasının etkisiyle 2'nci Lig'e mendil sallamıştı.

Transfer yasağıyla 4 sezondur altyapı patentli kadrosuyla mücadele eden Karşıyaka'da, geçen sezon yine Play-Off'ta yarı finalde elenip bu kez finale isimlerini yazdırmayı başaran futbolcular, maçın ardından sevinç yumağı oluşturdu. İzmir İl Pandemi Kurulu'ndan dev ekran kurulmasına izin çıkmayınca yarı finali ilçedeki kafeteryalarda izleyen taraftarlar da bitiş düdüğünün ardından meşaleler yakıp sahilde araçlarıyla tur atarak finali kutladı. Artık önlerinde yalnız tek engel kaldığını söyleyen Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Hedefimize 1 adım var. Bu sevinci Karşıyaka'ya yaşatmak istiyoruz. İnancımız tam" dedi. Derincespor maçı öncesi futbolculara 10'ar bin TL final primi sözü vererek motive eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da taraftara yaşattıkları gurur için takımı kutladı.