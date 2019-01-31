Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'da Sarı Alarm

Karşıyaka'da Sarı Alarm

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 3 maçından beraberliklerle ayrılarak alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kaçıran Karşıyaka'da teknik heyet, sarı kart ceza sınırında yer alan 5 futbolcuyu dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 3 maçından beraberliklerle ayrılarak alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kaçıran Karşıyaka'da teknik heyet, sarı kart ceza sınırında yer alan 5 futbolcuyu dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ligde pazar günü deplasmanda düşme hattında yer alan Kemerspor 2003'ü yenerek 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak isteyen Kaf-Kaf'ta kaleci Erdoğan, stoper Metin, sol bek Onur, orta saha oyuncusu Harun ve forvet Doğukan kart sınırında yer alıyor.

Bu isimler pazar günü kart görmeleri halinde bir sonraki hafta İzmir'de oynanacak Alibeyköyspor maçında forma giyemeyecek. Yeşil-kırmızılılarda cezaları sona eren ön libero Arif ve Fatih ile sakatlıktan çıkan Doğukan bu hafta kadroda yer alacak.

Öte yandan Dr. Fehmi Öncel Stadı'nda oynanacak Kemerspor maçı öncesi yönetim, stadın fiziki koşulları nedeniyle Karşıyakalı taraftarlara 120 kişilik yer ayrıldığını açıkladı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:00 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor
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