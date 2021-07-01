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Karşıyaka'da Sarıgedik de aday - Son Dakika

Karşıyaka'da Sarıgedik de aday

01.07.2021 10:54
Karşıyaka'da Sarıgedik de aday, System.String[]

KARŞIYAKA'da 3-4 Temmuz'da yapılacak olağan genel kurul öncesi 3.5 yıldır başkanlığı yürüten Turgay Büyükkarcı, göreve yeniden talip olurken, Sicil Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik de adaylığını açıkladı.

KARŞIYAKA'da 3-4 Temmuz'da yapılacak olağan genel kurul öncesi 3.5 yıldır başkanlığı yürüten Turgay Büyükkarcı, göreve yeniden talip olurken, Sicil Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik de adaylığını açıkladı. Bir süredir adaylık için nabız yoklayan Serdar Işıldar'ın geri adım attığı yeşil-kırmızılılarda Büyükkarcı'yı daha önce pek çok konuda eleştiren Sarıgedik, adaylığını yazılı açıklamayla duyurdu. Kaf-Kaf, hafta sonu 29 Aralık 2015'teki olağanüstü kongreden yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez çift adaylı bir seçime gidecek. Bu yıl daha önce İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nda da başkanlık yarışı verip seçimin açık oyla yapılması kararı üzerine listesini geriye çeken Sarıgedik, camia içinde yaptıkları istişaler sonucu harekete geçtiklerini söyledi.

"1912 yılında Zühtü Bey ve arkadaşlarının milli bir aşkla kurdukları, yıllar içinde yeşil sahalardan, parke salonlarına, denizlere, havuzlara ve nice spor aktivitesinin merkezine damgasını vurmuş olan Karşıyaka; dünümüz, bugünümüz ve yarınımızdır" diyen Sarıgedik, "Çocuk yaşlarda kahramanımız, büyüdüğümüzde kara sevdamız, yaşlandığımızda en özel anılarımızdır Karşıyaka. İlçemiz ve semtimize olan aşkımız ne kadar büyükse, ne yazık ki futbolda adı üçüncü, kendi dördüncü ligde olan takımımızın konumuna olan hüznümüz de aynı oranda büyüktür" ifadelerini kullandı.

Yıllar içinde temlikler, günü kurtaran ama geleceği ipotek altına alan hamleler, icraat haline dönüşemeyen vaatlerle kaybedilen zamanı artık geri almanın vaktinin geldiğini belirten Sarıgedik, açıklamasında, "İzmir'in bu kadar güçlü bir camiaya, böylesine köklü bir maziye sahip olan güzide kulübü Karşıyaka, hak ettiği değere ulaştırılmadıkça uykularımız kaçmaktadır. İşte bu sebeple Karşıyaka formasıyla daha çocuk yaştayken haberlere konu olan şahsım ve birbirinden kıymetli dostlarım, bir yola çıkmaya karar verdik. Bu yol, kulübümüz için karanlık tünelin sonundaki beyaz ışığa varma yolu ve yolculuğudur" dedi.HEDEF MEŞALEYİ ZİRVEYE TAŞIMAK"Camiamızın birbirinden değerli isimleriyle yaptığımız istişareler sonucunda kongremiz için harekete geçiyoruz" diyen Emre Sarıgedik şu ifadeleri kullandı: "Neden bunu yaptığımız sorulabilir. Açık ve net söylemek gerekirse temliksiz bir Karşıyaka yaratmak, borçsuz bir geleceğe koşmak için bu yoldayız. Stadımızı inşa etmek için gövdemizi taşın altına koymak için bu yoldayız. Şirketleşme konusunda çağın gerekliliği neyse en doğru modeli uygulamak için bu yoldayız. Futbolun dışında basketbol başta olmak üzere tüm branşlarda seferberlik yaratırcasına mücadele etmek için bu yoldayız. Camiamızı birlik ve beraberlikle kucaklayarak, şubelerde denk bütçelerle, temliksiz, borçsuz bir yönetim olmak için bu yoldayız. Zühtü Bey ve arkadaşlarının yaktığı bu meşaleyi, zirveye taşımak, yeşil rengimiz ve kan kırmızımızı başarıyla haykırmak için gelin el ele verelim. Zira bizim ilk sözümüz de son sözümüz de: Yaşa varol Kafsinkaf!"LİSTELER NETLEŞİYORBaşkan Turgay Büyükkarcı ve Emre Sarıgedik'in yarışacağı Karşıyaka kongresi öncesi taraflar listelerini de büyük oranda oluşturdu. Sarıgedik'in listesinde Halil Zeki Osma, Gökçe Meriçten, Talat Dülge, Ali Özcan, Alp Tuğhan, İlker Genç, Selami Gönülkırmaz, Ümit Tangal, Onur Keleş, Uluğ Atasoy, Cemil Murat Bayar, Doğan Kesimler, Mustafa Giray, Haldun Metiner ve Demir Koloğlu'nun olması bekleniyor. Aday yönetimde Ankara temsilcisi ise Sarıgedik'in yakın dostu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun belirleyeceği bir isim olacak. Mehmet Özsaruhan, Feyzi Kaya, Murat Yorgancılar gibi isimlerin seçim sonrası şubelerde görev alacağı öğrenildi.KALPAKLIOĞLU LİSTEDEKarşıyaka'da listesine son şekilleri veren Başkan Turgay Büyükkarcı, Basketbol Şube Sorumlusu Cem Karas, Futbol Şube Sorumlusu İbrahim Palaoğlu, Voleybol Şube Sorumlusu Serkan Ergüven, Futbol Altyapı Başkanı Murat Polat, Genel Sekreter Mehmet Yaya gibi isimlerle yola devam edecek. Büyükkarcı'nın yönetim listesinde Hakan İnan, Murat Günenç, Kazım Türk, Can Yaya, Emrah Akman, Ahmet Dördüncü, İlter Köseoğlu'nun yanı sıra Kerem Cokcu, Turhan Gürsel Urhan, Suat Metiner ile holdingi temsilen Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar'ın oğlu Koral Kalpaklıoğlu, Karşıyaka Belediyesi'ni temsilen ise Kent AŞ. yönetiminden Haldun Erten olacak.


Karşıyaka, Aralık, Milli, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Sarıgedik de aday - Son Dakika Spor


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