Karşıyaka'da Sarıgedik de aday

KARŞIYAKA'da 3-4 Temmuz'da yapılacak olağan genel kurul öncesi 3.5 yıldır başkanlığı yürüten Turgay Büyükkarcı, göreve yeniden talip olurken, Sicil Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik de adaylığını açıkladı. Bir süredir adaylık için nabız yoklayan Serdar Işıldar'ın geri adım attığı yeşil-kırmızılılarda Büyükkarcı'yı daha önce pek çok konuda eleştiren Sarıgedik, adaylığını yazılı açıklamayla duyurdu. Kaf-Kaf, hafta sonu 29 Aralık 2015'teki olağanüstü kongreden yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez çift adaylı bir seçime gidecek. Bu yıl daha önce İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nda da başkanlık yarışı verip seçimin açık oyla yapılması kararı üzerine listesini geriye çeken Sarıgedik, camia içinde yaptıkları istişaler sonucu harekete geçtiklerini söyledi.

"1912 yılında Zühtü Bey ve arkadaşlarının milli bir aşkla kurdukları, yıllar içinde yeşil sahalardan, parke salonlarına, denizlere, havuzlara ve nice spor aktivitesinin merkezine damgasını vurmuş olan Karşıyaka; dünümüz, bugünümüz ve yarınımızdır" diyen Sarıgedik, "Çocuk yaşlarda kahramanımız, büyüdüğümüzde kara sevdamız, yaşlandığımızda en özel anılarımızdır Karşıyaka. İlçemiz ve semtimize olan aşkımız ne kadar büyükse, ne yazık ki futbolda adı üçüncü, kendi dördüncü ligde olan takımımızın konumuna olan hüznümüz de aynı oranda büyüktür" ifadelerini kullandı.